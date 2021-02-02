В 2020 объем денежных переводов в Молдову увеличился на 21,6%. Израиль лидирует...

С января по декабрь 2020 года общий объем денежных переводов из-за рубежа через молдавские банки составил 1486,74 миллиона долларов, об этом сообщили в Национальном банке Молдовы.

Согласно предварительным данным Национального банка, это на 21,6% больше, чем в 2019-м.

В декабре 2020-го объем банковских переводов из-за рубежа в пользу физических лиц достиг 147,84 миллиона долларов США. Это на 36,9% больше, чем за аналогичный период 2019-го.

В топ-5 стран, откуда в Молдову поступает больше всего денег, входят Израиль, Италия, Россия, Великобритания и Германия.