Платформа «вождя фермеров» Слусаря не будет голосовать за правительство Гаврилицы

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Политика
Об этом рассказал сам депутат.
Депутат молдавского парламента Александр Слусарь заявил о том, что платформа DA не будет голосовать за правительство Натальи Гаврилицы. Напомним, ранее кандидатуру Гаврилицы выдвинула президент Майя Санду.
- Положение ухудшается, и в этой ситуации мы приняли решение не голосовать за кабинет министров под руководством Натальи Гаврилицы», - сказал Александр Слусарь в фире передачи на телеканале ProTV.
Напомним, что для роспуска парламента и организации досрочных выборов необходимы две неудачные попытки назначить правительство.
Автор: Михаил Генчу
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