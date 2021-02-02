Платформа «вождя фермеров» Слусаря не будет голосовать за правительство Гаврилицы

Об этом рассказал сам депутат.

Депутат молдавского парламента Александр Слусарь заявил о том, что платформа DA не будет голосовать за правительство Натальи Гаврилицы. Напомним, ранее кандидатуру Гаврилицы выдвинула президент Майя Санду.

- Положение ухудшается, и в этой ситуации мы приняли решение не голосовать за кабинет министров под руководством Натальи Гаврилицы», - сказал Александр Слусарь в фире передачи на телеканале ProTV.

Напомним, что для роспуска парламента и организации досрочных выборов необходимы две неудачные попытки назначить правительство.

Автор: Михаил Генчу