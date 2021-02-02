Откровения Марии Максаковой у Бориса Корчевникова обернулись грандиозным скандалом

Мария Максакова дала очень личное и пронзительное интервью Борису Корчевникову. Певица сильно переживает из-за предательства близких. Она также уточнила, что не возвращается в Россию, а проходит экспертизу в деле о хищении элитной квартиры в Москве. После этого звезда намерена отбыть обратно на Украину. По словам женщины, она выучила украинский язык и имеет право на "свободное перемещение по миру". Однако откровения оперной примы обернулись грандиозным скандалом. Возмущенные россияне оставляют в блоге Корчевникова гневные комментарии. Пользователи соцсети припомнили Максаковой ее нелицеприятные высказывания о Родине и ее бегство в Киев.

Мария Максакова не так давно вернулась в Москву и Киева. У певицы, которая последние четыре года жила в Киеве, в российской столице возникли неотложные дела. На днях артистка встретилась с Борисом Корчевниковым и рассказала, что ей пришлось пережить, а также о том, как она мечтает увидеть 12-летнюю дочь Люсю и любимую маму Людмилу Максакову.

У Марии трое детей - четырехлетний сын Иван, 16-летний сын Илья и 12-летняя дочь Людмила. И если младший ребенок жил до недавнего времени с Максаковой на Украине, то старшие дети остались в Москве.

В 2014 году стало известно, что Илья поступил в Санкт-Петербургское суворовское военное училище, однако в начале февраля 2017 года отчислился по собственному желанию.

Дочь Людмила подает большие надежды в музыке. Девочка играет на арфе. В мае 2016 года получила первый приз на VI Стокгольмском Международном музыкальном конкурсе в группе арфистов до девяти лет.

Доподлинно не известно, с кем проживают старшие дети Марии. Она не скрывает - с тех пор как переехала из Москвы в Киев, стала изгоем для близких. Певица не понимает, почему родные ее предали. "Очень хочу увидеть Люсю. Более того, уверена, что она думает точно так же. Но вы же понимаете, 12-летний ребенок не может сопротивляться огромной семье. Я хочу жить с ней, дружить, любить. Но ситуация - рок. Это какое-то проклятие! У меня есть вариант обратиться в органы опеки", - сокрушается певица.

Мария возмущена поступками бывшей жены своего брата Максима. "В какой-то момент она собирает моих детей, а потом говорит, что они обсудили меня и решили, что я ку-ку...", - со слезами на глазах призналась 43-летняя артистка в эфире передачи "Судьба человека" на канале "Россия 1".

Однако многие россияне не проявили сочувствия к несчастной матери. Более того, в комментариях в блоге Корчевникова фолловеры оставляют гневные сообщения в адрес Максаковой. Подписчики не стеснятся в выражениях. "Предательство совершено, назад дороги нет", "О, Господи, ну всех подряд на телевидение тащат! Зачем эта передача с ней?! Неужели нет достойных людей, про судьбы которых нам интересно знать", "Какой пример с нее взять? Как не любить свою Родину?", "Приехала деньги зарабатывать на интервью", "Интересно, она будет извиняться за свои высказывания в адрес России? Зачем-то она вернулась...".

Впрочем, в общем негативном потоке нашлись и те, кто был более сдержан: "Осуждать легко, прожить правильно, сложно", "Комментировать что-то сложно, Бог ей судья!".

Ольга ЛИБГАРД