В аэропорту Кишинева задержали российского дипломата:

Повод для задержания - незадекларированные порядка 50 тысяч долларов США, но это похоже на банальную провокацию. В аэропорту Кишинева задержан российский дипломат. Имя и должность не уточняется. По предварительным данным, он пытался вывезти из Молдовы 50 тысяч долларов США, не задекларировав их.

Кстати, вчера посольство РФ, как никогда резко высказалось по поводу оскверненного памятника войнам в Руске. Так что, ситуация похожа на провокацию. Ждем реакции российского посольства и ответа молдавской власти.

По обновленным данным задержали супружескую пару российских дипломатов. Командировка дипломатов в нашей стране закончилась и они уезжали в Российскую Федерацию.

По одной из версий выявленные при них деньги были их, собственно, зарплатой с накопившимися отпускными и премиальными. В связи с тем, что дипломатическая почта не работает с марта 2020 из-за пандемии у дипломатов накопилась сумма.

50 тысяч долларов, надо сказать, не такая уж и большая сумма денег. Есть вопрос: на каком основании подробно досматривали сотрудников дипмиссии?

Случай однозначно отразится молдавско-российских отношениях.