ПСРМ обратилась в Минздрав с требованием аннулировать незаконный диплом Немеренко

Получила по блату и не скрывает этого. Партия социалистов добивается аннулирования диплома президентского советника Аллы Немеренко, которая в течение всего прошлого года важно поучала на тему того, как надо лечить Covid-19, однако в итоге оказалось, что ее диплом попросту выдан "по блату", так как Немеренко даже не посещала занятия.

Представители ПСРМ обратились с требованием аннулировать диплом в Минздрав. Если там откажут, то социалисты готовы идти и дальше, вплоть до прокуратуры, сообщает телеграм-канал "Молдавский пистон".

Автор: Михаил Генчу