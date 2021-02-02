230 полицейских обвинены в коррупции

В прошлом году в отношении 156 сотрудников полиции проводилось следствие в рамках 104 уголовных дел, расследуемых Антикоррупционной прокуратурой. Национальный центр по борьбе с коррупцией расследовал в прошлом году 55 уголовных дел, возбуждённых в отношении 80 сотрудников Министерства внутренних дел.

В ответе на запрос IPN Антикоррупционная прокуратура отмечает, что из 104 расследуемых ею уголовных дел 11 дел были направлены в суд, 15 полицейских были обвинены в таких преступлениях, как пассивная коррупция, активная коррупция и извлечение выгоды из влияния. 36 дел, в которых фигурировали 83 сотрудника МВД, были закрыты в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса – на основании отсутствия состава преступления. Два уголовных дела, в отношении двух сотрудников МВД, были приостановлены. А 21 уголовное дело было объединено с другими делами и передано по подсудности.

Из 55 уголовных дел, расследуемых НЦБК, 17 дел были направлены в суд. В рамках них 20 сотрудников МВД обвинялись в пассивной коррупции, активной коррупции, извлечении выгоды из влияния, а также в мошенничестве и хищении чужого имущества. Ещё 19 уголовных дел, в отношении 23 сотрудников МВД, были закрыты. С другими уголовными делами были объединены четыре уголовных дела, переданы по подсудности – восемь уголовных дел, остальные дела к концу 2020 года оставались на рассмотрении.

Антикоррупционная прокуратура уточняет, что она не может представить подробную информацию о должностях сотрудников, фигурирующих в уголовных делах, поскольку „учёт ведётся не на основе критерия должности, которую занимает обвиняемый”.