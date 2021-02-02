«Эксперт-унионист» Анатолий Цэрану требует присутствия унионистов в парламенте

Хочет вернуть начало 90-х. Анатолий Цэрану, часто приглашаемый в качестве "политэксперта" на различные каналы, в основном унионистского или прозападного толка, сожалеет о том, что в парламенте не представлены унионисты. По его словам, это большое упущение - то, что в парламенте нет сил, которые будут выступать с позиций унионизма.

Следует напомнить, что такие силы были в парламенте первой половины 90-х, однако они привели к войне и тотальной экономической деградации Молдовы, но такие подробности эксперт по фамилии Цэрану уже не вспоминает:

- Пока в парламенте Молдовы не будет фракции унионистов с четкой программой, там постоянно будут заседать правительства, которым плевать на идентичность этого государства, - поднимает Цэрану уже старый, избитый румынский нарратив про "идентичность" и "достоинство". - Если мы продолжим использовать нечеткие, неясные формулы, то никогда не выйдем из кризиса. Консолидация унионистского сегмента жизненно важна для Молдовы.

Более того, Цэрану хочет видеть унионистов и в правительстве:

- Представьте себе, что в министерстве культуры, воспитания появляется министр с четкими унионистскими взглядами, за которого голосовали бы именно по этой причине. Зачем они бьются за министерство транспорта (намек на бывшего либерала-униониста Киринчука, который проворовался и бежал в Румынию - прим.ред.), когда проблема совсем в другом, в головах, в мозгах людей, - добавил Цэрану в рамках телепередачи Punctul de Azi на телеканале TVR Moldova.

Так что если вы вдруг еще не определились - такие, как Цэрану, уже знают, в чем ваша проблема. Мозги у вас не той конструкции, и они будут это исправлять!

Автор: Дан Дудка