Заигрывания с официальным Киевом приведут к экологической катастрофе – мнение Стурзы

Нашим политикам нельзя прогибаться под Украину. Бывший премьер-министр Ион Стурза раскритиковал президента Молдовы Майю Санду. По мнению Стурзы, невнятная позиция Санду может привести к настоящей катастрофе в области экологии.

Вежливость в отношениях с Киевом может оставить молдован без питьевой воды. Стурза не понимает, почему президент не настаивала на прекращении строительства Новоднестровской ГЭС во время своего визита на Украину.

- Надо сказать прямо, твердо и однозначно – реализация этого проекта приведет к большой экологической катастрофе, к необратимой деградации реки Днестр. Это окажет сильное влияние на население и экономику Республики Молдова, поскольку Днестр является основным источником воды как для Кишинева, так и для многих других населенных пунктов Молдовы. У украинцев много других рек, у нас – только Днестр. Засуха этого года еще раз продемонстрировала, насколько важны источники воды, – написал Стурза на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам эксперта, молдавской стороне нужно действовать решительно и категорически отвергать любые идеи украинцев, готовых разрушить наш Днестр.

Ранее на нашем сайте был опубликован материал, поднимающий данную проблематику.

Автор: Михаил Генчу