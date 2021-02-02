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Политика
Ахремцев: уже штурмом посольство России возьмите, чего мелочиться-то?
02.02.2021

Лидер партии «Наши» отреагировал на задержание российского дипломата. Ранее в кишиневском аэропорту был задержан российский дипломат Кирилл Абрамов. По информации молдавских СМИ, дипломат пытался незаконно вывезти из Молдовы 62 тысячи долларов.

По мнению лидера партии «Наши» Михаила Ахремцева, это обычный политический заказ и провокация прозападников.

- Налицо провокация от молдавских властей с задержанием дипломатов, у которых на минуточку - неприкосновенность. Впрочем, что такое нормы и правила для молдо-румынских прозападных руководителей? Давайте тогда сразу еще и штурмом посольство РФ возьмите, чего мелочиться-то? Интересно, а посла США или Румынии тоже так задержать можно? – написал Ахремцев в социальной сети Facebook.

Автор: Михаил Генчу


 
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