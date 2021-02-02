Российский политолог: у Санду есть лишь один шанс - предложить Додону стать премьером

В республике Молдова очередной политический затык. Так российский политолог Семен Уралов комментирует в соцсетях текущую ситуацию в РМ.

– Внутренние румыны благодаря поддержке НКО-сетей победили на президентских выборах, продвинув своего кандидата Санду. Однако, так как республика парламентская, а большинства у внутренних румын нет, то реальная власть в парламенте принадлежит партии проигравшего на президентских выборах кандидата Додона.

Президент(ка) Санду вынуждена выдвигать кандидата в премьеры, призывая своих же депутатов не голосовать, чтобы спровоцировать перевыборы парламента. Проигравшая на президентских выборах сторона, наоборот, заинтересована в том, чтобы максимально долго сохранять власть в парламенте, - пишет Уралов в своем тг-канале.

По словам эксперта, единственным приемлемым выходом для нового президента Санду могло бы стать выдвижение проигравшего Додона в премьеры.

– Как в 2019 еще президент Додон выдвинул ту же Санду, образовав ситуативную коалицию. Однако внутренние румыны никогда не идут на компромиссы. И вот почему. Реалии расколотой, ограбленной и евроинтегрированной республики таковы, что власть расползается из рук. Поэтому в расколотом обществе возможна только закулисная политика с мелкими расторговками.

На долгосрочные союзы мало кто способен. Именно поэтому внутренние румыны всегда идут на обострение во внутренней политике Молдовы. В Бухаресте понимают, что для поглощения (унири) необходимо республику обанкротить. Поэтому, как только политические румыны берут власть в Кишиневе, они начинают усердно разрушать хрупкий баланс между обществом и государством. Молдавское общество в массе своей презирает политическую прослойку, однако бремя «незалежности» таково, что парламентской республикой молдавский народ будут кормить еще очень долго.

Так чтобы тошнило от парламентаризма. Вот тогда поглощение Румынией будет счастьем для расколотого, многократно ограбленного и заведенного в тупик общества. На это уйдет еще несколько электоральных циклов – когда во власть придет поколение рожденных в 90-х, - заключил Уралов.

Подготовил Михаил Генчу