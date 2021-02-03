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Здоровье
Первыми вакцину получат медработники, наиболее подверженные риску заражения коронавирусом
03.02.2021

Запланировано три этапа вакцинации от коронавируса. Первые партии вакцины от коронавируса должны поступить в Молдову уже к середине февраля. О том, как будет проходить процесс иммунизации населения, рассказала в рамках программы «Acces direct» на «НТВ Молдова» государственный секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяна Затык.

По словам представителя Минздрава, процесс иммунизации населения будет проходить в три этапа. Первыми вакцину получат медработники – сотрудники государственных и частных медицинских учреждений, и в первую очередь те, кто работает в отделениях интенсивной терапии и больницах с COVID-профилем.

Затем будут вакцинированы работники учреждений первичной медицинской помощи, скорой догоспитальной помощи, стоматологи, фармацевты, сотрудники диагностических центров, НАОЗ, социальные работники, студенты и резиденты Государственного медицинского университета и медколледжей, кто находится в прямом контакте с пациентами и наиболее подвержен риску заражения.

На втором этапе будут вакцинированы лица старше 60 лет, лица, страдающие хроническими заболеваниями, работники системы образования и силовых органов. На третьем этапе вакцину получат те, кто не попал в первые два этапа иммунизации.

Ранее сообщалось, что пункты вакцинации против коронавируса COVID-19 будут открыты в больницах, центрах семейных врачей, поликлиниках, консультативно-диагностических центрах и интернатах. Кроме того будут задействованы мобильные бригады.

Вакцинировать жителей Молдовы будут бесплатно и добровольно.

Автор: Михаил Генчу


 
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