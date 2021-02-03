Компания-«фантом» отсудила у примэрии Кишинева 17 миллионов леев

Столичная примэрия может потерять около 17 миллионов леев.

Столичные власти подали ходатайство о пересмотре дела и отмене ранее вынесенных судебных решений, согласно которым примэрию и муниципальное предприятие «Управление капитального строительства» обязали выплатить АО Locuințe pentru toți компенсацию в размере около 17 млн леев в качестве ущерба/упущенной выгоды.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпримар столицы Ион Чебан. Он также отметил, что истец инициировал процедуру взыскания данной суммы со счетов примэрии.

История этого дела такова. В 2011 году относительно строительной компании Locuințe pentru toți был подан иск о банкротстве.

Спустя 8 лет после возбуждения дела о несостоятельности решением суда Кишинева, которое впоследствии было подтверждено решением Апелляционного суда Кишинева, было приказано взыскать деньги.

- Сегодня, если ходатайство примэрии будет отклонено судьями Апелляционной палаты Кишинева, нам придется выплатить около 17 миллионов леев обанкротившейся компании, которая фактически является «фантомом» и не ведет никакой деятельности на протяжении 10 лет. Мы подали на пересмотр дела после того, как в июле 2020 года из ответа прокуратуры узнали, что лица, принимающие решения в данной строительной компании, обвиняются в мошенничестве и хищении иностранных активов, - пояснил Ион Чебан.

Несмотря на то, что расследование уголовного дела не завершено и не установлены все обстоятельства, предыдущие инстанции постановили взыскать с примэрии около 17 миллионов.

Автор: Михаил Генчу