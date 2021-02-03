Цырдя рассказал о перспективах поддержки русского языка в Молдове

"Депутаты «Акум» хотят подорвать мир и межнациональное единство в Молдове".

Своим решением КС фактически аннулировал статус молдавского языка, заменив его румынским. Такое заявление сегодня, 2 февраля, сделал в ходе пресс-конференции депутат ПСРМ Богдан Цырдя.

- Скоро социалисты представят новый законопроект о функционировании языков.

1) Закон о функционировании языков был признан устаревшим в 2018 году, при правлении одиозного олигарха Плахотнюка. Вопрос: Вы поддерживаете этот беспредел Плахотнюка?

2) Этот закон был аннулирован плахотнюковским КС в 2018, который потом подал в отставку под давлением Совета Европы, международных структур. Он был признан частью захваченного государства. Вы считаете, что решение олигархического КС законны и легитимны?

3) Это закон просуществовал 30 лет с 1989 года. И он никому не мешал, кроме компрадоров и олигархов. Почему вдруг сейчас он вам мешает?

4) Отменённый Конституционным судом Закон о функционировании языков на территории РМ подчёркивал роль не только русского, но и молдавского языка. Соответственно, своим решением КС фактически аннулировал статус молдавского языка, заменив его румынским.

5) 27 августа 1989 состоялось Великое Национальное собрание. Именно там прозвучало четкое требование о признании молдавского языка в качестве государственного! И потом был принят закон от 1989 и конституция от 1994. И никакой КС не может быть выше ВНС и конституции!

6) – 60% населения страны называют свой язык молдавским, а не румынским. Это подтверждают все опросы. Поэтому аргументы Конституционного суда в этом плане, что 80% населения говорят на румынском и являются румынами, не соответствуют действительности и являются грубым искажением реальности, потому что право на самоидентификацию и на название родного языка гарантируются Конституцией.

7) Русский язык – один из 6 официальных языков ООН. Русский занимает 8 место в мире по распространению. В 7 государствах мира он имеет официальный статус.

8) Русский язык понимают 90% населения Молдовы. Даже при регистрации в Facebook 47% пользователей из Молдовы выбрали языком общения на этой платформе русский. Вот почему он является языком межнационального общения. И количество этнических русских не может служить аргументом. Тут важно количество носителей языка! Мы можем не понимать гагаузского, болгарского, украинского или иврита. Но мы можем понять друг друга именно благодаря русскому языку.

9) Отмена КС статуса русского языка произвело раскол в обществе. Пошли митинги, протесты. 30 лет русский язык помогал нам сохранять хоть какое-то межнациональное единство и диалог с Приднестровьем, севером, югом Молдовы.

10) Представители “АКУМ”, который когда-то возглавляла Майя Санду, закладывают бомбу под мир в Республике Молдова, под территориальную целостность и под межнациональное единство. А ведь действующий президент обещала на выборах, что будет защищать русский язык и права. И говорила она об этом, кстати, на русском языке! – отметил в своем выступлении Богдан Цырдя.