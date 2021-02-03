Количество выданных властями разрешений на строительство уменьшается

В 2020 году было выдано меньше разрешений на строительство жилых и нежилых зданий, чем годом ранее.

Согласно данным Национального бюро статистики, в Молдове уменьшается число выданных разрешений на строительство. Так в 2020 году было выдано 3038 разрешений на строительство жилых и нежилых зданий, что на 1,9% меньше по сравнению с 2019 годом. Снижение было обусловлено уменьшением количества выданных разрешений на нежилые здания (на 17,5% по сравнению с 2019 годом).

При этом в 2020 году было выдано 1730 разрешений на строительство в городской черте, что на 6,4% больше, чем в 2019 году, в тот время как в сельской местности – 1308 разрешений, или на 11% меньше, чем в предыдущем году.

На региональном уровне в 2020 году количество выданных разрешений на строительство жилых домов увеличилось в Кишиневе на 186 разрешений (на 25,1%), в АТО Гагаузия – на 60 разрешений (на 40%) и на севере страны – на 18 разрешений (на 7,1%).

При этом в центральном регионе выдано на 111 разрешений на строительство (на 19,3%) меньше, чем в прошлом году, а в Южном регионе показатель остался на уровне 2019 года.

В то же время по нежилым зданиям в 2020 году по сравнению с 2019 годом количество разрешений на строительство уменьшилось во всех регионах: Север – на 76 разрешений (на 28%), АТО Гагаузия – на 61 разрешение (на 25,2%), Центр – на 37 разрешений (на 12,4%), мун. Кишинев – на 31 разрешение (на 16,1%) и Юг – на 6 разрешений (на 3,0%).

Автор: Михаил Генчу