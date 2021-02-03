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Общество
Южный антициклон несет в Молдову тепло до 13 градусов выше нуля
03.02.2021

Удивительный для зимы теплый день нас ожидает 4 февраля 2021 года. Как мы уже писали ранее, на Молдову надвигается южный антициклон, который должен принести теплую погоду.

Синоптики немного подкорректировали прогноз, и вышло даже лучше. Вернее, теплее. Итак, в ночь на среду ожидается от 2 до 4 градусов выше нуля. Днем - от 3 до 7 градусов тепла. Без осадков. Ветер южный, слабый, практически штиль.

А вот в четверг практически Ташкент: синоптики прогнозируют, что дневной максимум составит аж +13 градусов выше нуля, да еще и солнце. Безветренно.

В четверг днем ожидается +13 градусов выше нуля.

Самое время поискать в гардеробе купальные костюмы и ласты.

Лидия ТКАЧ


 
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