"Петь ей уже нечем": Соседов плюнул в Пугачеву

Музыкальный критик резко и бескомпромиссно высказался о вокальных возможностях Аллы Пугачевой. Сергей Соседов назвал главные недостатки Примадонны. Журналист явно не в восторге от артистки. Он вспомнил о последних программах певицы. По его мнению они расстраивали поклонников своей примитивностью. Кроме того, Сергей Соседов уверен, что от вокальных данных Аллы Пугачевой давно практически ничего не осталось.

Критик считает, что незадолго до завершения карьеры Примадонна не пела, а просто говорила в микрофон. Можно сказать, что своими словами Соседов плюнул в звезду. Он заявил, что своими выступлениями Алла Пугачева не заряжала публику энергией, а лишь "распространяла немощь".

По словам журналиста, от исполнительницы ждут песен, а не разговора. "А петь ей уже нечем, нечем петь! Ресурс иссяк, там издаются только хрипы и натуга, нет той энергии, которая исходила раньше от Пугачевой", – высказался Соседов.

Напомним, ранее Алла Пугачева удивила поклонников тем, что отписалась в соцсетях от бывшего мужа – Филиппа Киркорова. Судя по всему, певица окончательно разорвала связи с экс-супругом.

Сам Филипп Киркоров давно жаловался на сложные взаимоотношения с Примадонной. Алла Пугачева и Максим Галкин даже не пришли на празднование дня рождения дочери певца, Аллы-Виктории в начале декабря. Хотя раньше были частыми гостями в доме короля отечественной эстрады.