Какое место сегодня занимает Молдова в международном разделении труда?

Нику Попеску, министр-трус в правительстве Майи Санду, который просто ничего не смог, решил сыграть в умного в сфере внешней политики.

Во-первых неверно "интерпретировать только через очень узкую призму непосредственного анализа затрат и выгод каждого визита" эту самую политику. То есть подсчеты от стоимости визитов Игоря Додона делали недалёкие и даже глупые люди. Ладно.

Во-вторых, "внешние партнеры Молдовы не являются ни банкоматами, ни супермаркетами. Международные отношения не работают по принципу: "Я покупаю билеты на самолет, плачу за ночь в отеле и возвращаюсь со 100 миллионами евро помощи". Уверяю вас, что не существует списка стран, которые обязательно и сразу хотят одарить Молдову золотом, евро и долларами. Любая выгода - любая помощь, любой инвестиционный проект, любое предложение вакцины - могут быть достигнуты только усилиями, убеждением, публичностью для страны и... множеством поездок за границу. Абсолютно на всех уровнях".

Ну и в третьих, конечно же, должно быть про вы не понимаете, это другое: "у нас есть случай с бывшим президентом, который потерпел неудачу во внешней политике, несмотря на частые поездки за границу. В данном случае критике подверглись не сами поездки, а невозможность использовать эти поездки на благо страны".

Интересно, а кто определяет благо? Попеску лично? Помнится, он во благо страны не решился очистить дипкорпус Молдовы от отъявленных коррупционеров. Поэтому закрыл бы свою проевропейскую хлеборезку.

Майя Санду, если так хочет, может ездить куда-то хоть каждые три дня. И одаривать её там могут сначала миллионами, а потом и миллиардами. Что толку, если, как правильно заметили наши читатели, эти суммы в Молдову идут на совершенно пустые дела в лучшем случае, а в худшем распиливаются между кем надо, в том числе из партии "Действие и солидарность".

Молдавское сельское хозяйство, будем честны, не особо нужно кому-то в Европе. И Россия с Китаем не умрут без молдавских яблок и винограда. Производство Молдове доверяют самого низшего квалификационного уровня и лишь потому, что людям, от безысходности, можно платить не очень много.

Какое место сегодня занимает Молдова в международном разделении труда? Поставщика рабочей силы на внешние рынки. И не более того. Чтобы изменить это положение надо и впрямь ездить по миру, но не с протянутой рукой, а с конкретными предложениями, видением на 10-20 лет вперёд. У молдавской власти последнего десятилетия видения и на три месяца вперёд не было и Додон с Санду, помноженные на Нику Попеску, тут не исключение.

Уже бывший премьер Кику пытался выйти из этого тупика через создание промышленных платформ, но и там находились те, кто видел в них не инструменты развития, а собственные барские наделы.

Когда-то один российский представитель, описывая ситуацию в Молдове, очень верно сказал, что сегодня впору говорить не об инвестиционной привлекательности республики, а о грантоёмкости её экономики. Вот углублять и расширять эту грантоёмкость Попеску и предлагает, а Санду и не спорит.

Только что пришла новость, что за 2020 год молдаване из-за рубежа прислали в республику почти 1,5 миллиарда долларов денежных переводов. Зачем этой власти что-то менять? У них полтора ярда влиты в экономику, это больше, чем все прямые внешние инвестиции последних пяти, а может и больше, лет. Они лучше попросят гранты и по-своему будут правы - они попросили денег, они их получили, а людей никто не заставляет уезжать за рубеж.

Проблема не в деньгах, а в том на что они тратятся. А тратятся они не на людей в широком понимании. Рыночек тут ничего не порешает, не стоит заблуждаться. Молдове нужна помощь, но не только деньгами, а и мозгами. У этой, как и предыдущих, власти нет видения как жить дальше. Есть видение сколько мы можем попросить и сколько нам дадут. Но это не жизнь, даже если щедро приправить хорошими лозунгами.

@Гений Карпат