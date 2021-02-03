В самое ближайшее время на линии выйдут еще 20 новых троллейбусов

Кишиневу нужен новый транспорт. В самое ближайшее время на кишиневские линии выйдут еще два десятка новых троллейбусов. Десять из них будут доставлены из Риги, еще десять - из Минска. Позже планируется покупка и выпуск на линии еще 20 троллейбусов:

- Я попросил транспортную комиссию изучить вопрос об увеличении уставного капитала PUA примерно на 120 миллионов леев для сборки автобусов в Кишиневе. Люди ожидают качественного общественного транспорта, и мы обязаны решить эту проблему, - заявил Чебан, слова которого приводит actualitati.md.

Автор: Михаил Генчу