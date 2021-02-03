Дефицит госбюджета вырос в 3,5 раза

Доходы госбюджета Молдовы в 2020 г. составили 38,505 млрд. леев ($2,225 млрд.), сократившись по сравнению с 2019 г. на 1,462 млрд. (3,7%). Как сообщили "ИНФОТАГ" в министерстве финансов, практически настолько же уменьшились доходы - до 38,152 млрд. леев. В то же время, доходы от проектов, финансируемых из внешних источников, выросли на 1,3% - до 353,2 млн. леев.

Основную часть доходов обеспечили таможня - 22,526 млрд. леев (-1,6%) и налоговая служба - 17,052 млрд. леев (-1,1%). А полученные гранты сократились с 1,540 млрд. леев до 624,2 млн. леев.

Расходы и нефинансовые активы госбюджета выросли за год на 11,3% (6,566 млрд. леев), достигнув к концу декабря 49,640 млрд. ($2,869 млрд.).

Дефицит госбюджета превысил 11,134 млрд. леев ($643,6 млн.) против 3,102 млрд. леев год назад. Покрывался он, в основном, за счет внешних источников - 7,372 млрд. леев.

При этом остатки средств на счетах бюджета на 31 декабря 2020 г. составили 4,133 млрд. леев (+1,217 млрд. леев), из которых 1,575 млрд. леев - на проекты, финансируемые из внешних источников.

Как ранее сообщало агентство "ИНФОТАГ", при принятии бюджета'2020 в декабре 2019 г. власти рассчитывали на доходы в сумме 44,13 млрд. леев, расходы - 41,55 млрд. леев и дефицит 7,42 млрд. леев.