Начинается кампания по вакцинации против COVID-19. Татьяна Затык: Главное - дисциплина

В середине февраля в Республике Молдова начнется первый этап вакцинации против инфекции COVID-19. Первыми будут иммунизированы врачи, которые борются с пандемией. Государственный секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяна Затык говорит, что для того, чтобы остановить распространение вируса, необходимо иммунизировать 70% населения страны, отмечает IPN.

Республика Молдова получит первые дозы вакцины против COVID-19 в середине месяца через платформу COVAX, которая предлагает нашей стране 24 570 доз вакцины Pfizer и 264 000 доз вакцины Astra Zeneca. Вакцина будет распределена всем медицинским учреждениям страны для иммунизации врачей и медицинского персонала.

,,Вакцина приходит с самого начала охлажденная, затем будет храниться в холодильниках Национального агентства общественного здоровья, а затем будет транспортироваться в медицинские учреждения в контейнерах с сухим льдом, который обеспечивает температуру -70 градусов. Вакцина Pfizer с момента открытия может храниться при температуре + 2-8 градусов в течение 5 дней. Это жесткие условия, и мы должны организовать очень строгий процесс, мы должны быть очень дисциплинированными, как в армии”, - заявила госсекретарь Министерства здравоохранения Татьяна Затык в ходе передачи ,,Punctul pe Azi” на TVR Moldova.

Врачи говорят, что начало процесса вакцинации населения приведет к снижению смертности от инфекции COVID-19 и преодолению санитарного и экономического кризиса.

,,Сократится количество серьезных осложнений и смертельных случаев. Лечение больных коронавирусной инфекцией влечет за собой огромные расходы для страны, стоимость лечения пациента, находящегося в реанимации, достигает 300 тыс. леев. Вакцинация населения приведет к снижению степени инвалидизации пациентов, которые прошли через серьезные формы, поможет нам вернуться к нашей обычной жизни”, - заявил доктор хабилитат медицины Виктор Кожокару.

Татьяна Затык говорит, что люди, которые вылечились от COVID-19, имеют право на иммунизацию, а кампания по иммунизации станет ежегодной.

,,По данным ВОЗ, у человека, у которого был COVID 19, есть антитела в течение 3-6 месяцев. Вакцина дает возможность иметь антитела в течение как минимум одного года. У нас будет такая же ситуация, как и в случае ежегодной вакцинации против сезонного гриппа. Цель, которую ставит Министерство - вакцинировать 70% населения, чтобы остановить пандемию”, - заявила государственный секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

В Республике Молдова вакцина против COVID 19 является бесплатной, и, согласно Национальному плану иммунизации, вакцинация будет проводиться в 3 этапа. На первом этапе будут иммунизированы врачи, сотрудники и бенефициары системы социальной помощи. На втором этапе будут иммунизированы люди старше 60 лет и с сопутствующими заболеваниями. На третьем этапе будет иммунизировано остальное население независимо от возраста.