Мой друг не представляет, во что он вляпался: Он верит Санду, что она даст «равные условия» и русскоязычным в Молдове

Даже после того, как русский остался лишь де-факто языком межнационального общения, а молдавский – только в Конституции, он продолжает надеяться на лучшее. Верить в доброго царя у людей, выросших на русской культуре, - в подкорке. Но я не могу понять, почему этим «добрым царем» стала для некоторых русскоязычных в Молдове Майя Санду.

Взять хотя бы одного моего приятеля из Кишинева, умный, в общем-то, человек. Ну допустим, не нравился ему Додон, выбрал бы тогда просто из двух зол. Но он ей поверил.

Поверил в то, что она стремится сделать жизнь в Молдове, как в Европе. Поверил, что у всех будут равные возможности, и он, не знающий молдавского, и даже не подозревающий, что в Конституции республики государственный язык – молдавский, будет говорить на родном где хочет и когда захочет. Учить государственный он пока не собирается. Даже ради Санду. Да и зачем? Если она даст русскому зеленый свет.

Говоришь ему, что закон о русском, как языке межнационального общения был одобрен Додоном и отменен при Санду Конституционным судом, он твердит, что она тут не при чем. Чего же тогда она сразу убрала с сайта президентуры новости на русском языке? Изменила, нарушив статью Конституции, название молдавский на румынский?! Где тут равные возможности?!

- Тебе скоро придется линять из страны, ты государственного не знаешь, ни молдавского, ни румынского, как этот язык не назови…

Он не верит, что Санду смотрит в сторону Румынии. Что отмена закона о функционировании языков стала возможна только при ее правлении, и что это был один из барьеров на пути построения у нас румынского «строя». Он не верит, что, изменив название языка, в нарушение Конституции, молдавского на румынский, она убрала еще один маленький барьерчик.

И то, что она гражданка Румынии, его никак не смущает. Он твердит, что где-то читал, что у Додона есть гражданство России (мощный, конечно, аргумент!) А зачем ему это гражданство? Вот с Россией Молдова уж точно не собиралась объединяться. Мало того, Додон, можно быть его ярым противником, но стоит признать, что он корнями врос в молдавскую землю. И может, не всегда успешно, но старался многое сделать для этой страны. Да и где доказательства, что у него есть второе гражданство?!

- И что Санду сделала уже для улучшения уровня жизни в Молдове? Сняла нормально работающее правительство?! Выбросила на помойку истории молдавский и русский? Набрала в свою команду и в Совбез людей с очень сомнительной репутацией – осужденных за хищения в особо крупных, без дипломов, с декларациями, в которых хорошо мухлевали, и они могут быть самыми лучшими людьми на земле, но они, увы, не специалисты, - в основном, НПО-шники, которые брали гранты и тратили их на победу демократии в нашей стране, а почему-то оказалось, что демократии при Санду приходит конец, а у этих НПО-шников очень недемократичные дома, квартиры, автомобили и счета в зарубежных банках.

- Да кто не без греха?!

(Вот тоже веский аргумент!)

Он настаивает, что у Санду нет достаточных полномочий, она, бедная, так хочет работать, а ей просто не дают развернуться (Слава Богу, что не дают… подумалось). У Додона были такие же полномочия, кстати.

И он, мой приятель, даже не знал, что когда она была в правительстве, она закрывала школы и больницы. Он просто поверил в ее обещания. И настолько проникся, что и сейчас верит, что все плохое – не от нее, от лукавого, а ей просто работать не дают.

Теперь понятно, почему он за Санду. Хотел перемен. И кстати, он не против гей-парадов и свободного выражения любви между однополыми человеческими особями – всем равные возможности, хотя сам – гетеросексуал (представляю, как в Соборном парке Кишинева, перед главным храмом, на скамеечке обнимаются два престарелых дяденьки, ладно Европа, там люди привыкшие, а что простым молдаванам делать?!

Представляю, как трактористы бросили бы на газонах свои трактора и пошли бы учить уму-разуму «дяденек», впрочем, Санду и здесь была бы не при чем, ведь не она на скамейке обнимается, она лишь за то, чтобы у всех были равные возможности).

И мой приятель так и не заметил, как русскоязычным – уже ничего, а геям – ну просто повезло с президентом.

Павел МУНТЯН