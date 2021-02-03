3 Февраля 2021
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Я понимаю заказчики используют это в cвоих политических целях.
03.02.2021

Сегодня,  как по команде, 7 разных средств массовой информации  не только поинтересовались где я работаю, но и  выдали общественности обо мне информационную чушь  с передергиванием фактов. Чистейшая манипуляция.

И как я понимаю заказчики используют это в cвоих политических целях.

Обьясняю: год назад я вернулся  на государственную службу.  В марте  2020г. в результате конкурса  был назначен на  должность начальника управления в Аппарате Президента Республики Молдова, т.е.должность я получил при  Президенте Иг. Додоне. Повторяю: Не Президент М.Санду назначила меня на должность. 

Статус госслужащего защищен законом  о госслужбе  на основе принципов   стабильности, компетентности и преемственности в кадровой политике.   На основании закона, по политическим или другим выдуманным мотивам, никто не может госслужащего  отправить в отставку. Госслужащий, несмотря на свои политические и идеологические воззрения, на службе обязан вести себя корректно, соблюдать иерархию  и выполнять добросовестно свои служебные обязанности. Это обычная законодательная практика в демократических странах.

@Facebook


 
Количество просмотров:
112
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2021 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.