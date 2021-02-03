Сегодня, как по команде, 7 разных средств массовой информации не только поинтересовались где я работаю, но и выдали общественности обо мне информационную чушь с передергиванием фактов. Чистейшая манипуляция.

И как я понимаю заказчики используют это в cвоих политических целях.

Обьясняю: год назад я вернулся на государственную службу. В марте 2020г. в результате конкурса был назначен на должность начальника управления в Аппарате Президента Республики Молдова, т.е.должность я получил при Президенте Иг. Додоне. Повторяю: Не Президент М.Санду назначила меня на должность.

Статус госслужащего защищен законом о госслужбе на основе принципов стабильности, компетентности и преемственности в кадровой политике. На основании закона, по политическим или другим выдуманным мотивам, никто не может госслужащего отправить в отставку. Госслужащий, несмотря на свои политические и идеологические воззрения, на службе обязан вести себя корректно, соблюдать иерархию и выполнять добросовестно свои служебные обязанности. Это обычная законодательная практика в демократических странах.

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