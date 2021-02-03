Ответ проектировщиков: Мы хотим справедливости, 20-этажный бизнес-центр у цирка в Кишиневе...

В ответ на нашу заметку о строительстве многоэтажного бизнес-центра у цирка Кишинева, в редакцию обратились проектировщики этого здания.

Публикуем его подностью:

„Urbanconstruct” SRL призывает к справедливости

Компания „Urbanconstruct” SRL, которая должна построить жилой и коммерческий комплекс по адресу ул. Цирка, выражает возмущение беспрецедентными нападками в её адрес, в том числе со стороны политиков.

„Urbanconstruct” SRL сообщает, что в её частном владении находится 88 акров земли, на которых будут построены четыре многоквартирных дома и 20-этажный бизнес-центр. Всего речь идёт о 55 000 квадратных метрах. Парковочные места будут предоставлены 1:1, а во избежание заторов здесь будут функционировать магазин, школа, детский сад. Кроме того, на верхнем уровне бизнес-центра разместится единственная в Республике Молдова обсерватория, а ниже – рестораны и кафе на верхних этажах.

Всего будет инвестировано 28 миллионов евро, частные деньги, налоги и будет создано более 1500 рабочих мест.

Тудор Талпэ, генеральный директор, основатель „Urbanconstruct” SRL, говорит, что были проведены геологические исследования, которые наглядно демонстрируют отсутствие риска оползней или повреждения соседних зданий на том основании, что земная кора состоит из горных пород.

«Церковь находится на расстоянии 78 метров от зданий, которые мы построим. Проведенные геодезические исследования наглядно показывают, что под землёй находится горная порода, соответственно, не может представлять опасности для соседних построек. Что касается видимости церкви с бульвара Григоре Виеру, то даже сейчас, зимой, ее не видно, зато видимость с моста, будет сохранена», - говорит Тудор Талпэ.

Что касается церкви Константина и Иляны, которая датируется XVII веком, компания заверяет, что она никоим образом не пострадает. Более того, ремонт и обустройство будут производиться за счет компании.

Компания также намерена развивать прилегающие территории, в том числе эксгумированное кладбище 70-х годов, которое сейчас находится в руинах.

«Нападки на компанию, совершенно неоправданные, исходят от людей, образование которых далеко от этой области. Сожалеем, что агитация злоумышленников в социальных сетях привлекла политиков и высокопоставленных лиц, которые даже не поинтересовались реальной ситуацией. Мы хотим работать дома, вкладывать здесь инвестиции, создавать рабочие места, платить налоги и обеспечивать людей яркими и качественными домами. В то же время во всей Европе гармоничный модернизм обрамляет исторические и археологические объекты, мы хотим сделать то же самое», - говорит Тудор Талпэ.

Компания „Urbanconstruct” SRL призывает гражданское общество, политиков не торопиться с оценкой и в погоне за политическими дивидендами не уничтожать компании, которые хотят создавать уникальные для страны проекты.

«Мы приглашаем их посетить объект, чтобы посмотреть, в каком состоянии сейчас это место, в каком состоянии находятся памятники, о которых столько говорят», - уточнил генеральный директор.

„Urbanconstruct” SRL была основана в 2004 году и за 17 лет сдала в эксплуатацию более тысячи квартир раньше установленного срока, а также 350 станций PECO, как в стране, так и за рубежом. В компании стабильное количество сотрудников около 600 человек и она ежегодно платит в бюджет страны почти 20 миллионов леев".