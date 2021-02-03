Траян Бэсеску расхотел молдавское гражданство

Обиделся на унионистов. Траян Бэсеску обиделся на молдавских унионистов за то, что они все никак не могут преодолеть разногласия и объединиться в кулак, который будет восприниматься как грозная сила. Об этом в эфире телепередачи Puterea a Patra рассказал лидер партии PUN Октавиан Цыку.

Как следствие, Бэсеску передумал возвращать себе молдавское гражданство, которым он обладал ранее. Видимо, Бэсеску не считает его необходимым в свете того, что даже в самой Молдове унионисты не могут выработать совместный путь.

- Насколько мне известно, он потерял интерес к этой теме. У нас так, сколько ни объединяемся, все равно находится кто-то, кто "более унионист". Это проблема унионистских партий и проектов здесь, в Молдове. Ситуация изменилась, мне кажется, его больше не интересует эта идея, - заявил Цыку.

Автор: Михаил Генчу