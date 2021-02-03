3 Февраля 2021
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
В ближайшее время будет запущена программа поддержки молдавских предпринимателей
03.02.2021

Программа под названием «новый экспортный проект в поиске новых зарубежных деловых партнеров для местных предпринимателей» позволит молдавским производителям находить соответствующих деловых партнеров на целевых рынках Румынии, Германии и стран Балтии.

Бизнес-миссии будут организованы по секторам: свежие и переработанные фрукты - Германия, страны Балтии; электроника, машины, оборудование - Румыния, Германия; производство мебели - Румыния, Германия. 

Местным предпринимателям предлагается заполнить форму участия до 12 февраля. Для участия в конкурсе будут отобраны только 30 компаний.

@Маре Брынза


 
Количество просмотров:
61
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2021 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.