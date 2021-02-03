Экономика В ближайшее время будет запущена программа поддержки молдавских предпринимателей Программа под названием «новый экспортный проект в поиске новых зарубежных деловых партнеров для местных предпринимателей» позволит молдавским производителям находить соответствующих деловых партнеров на целевых рынках Румынии, Германии и стран Балтии. Бизнес-миссии будут организованы по секторам: свежие и переработанные фрукты - Германия, страны Балтии; электроника, машины, оборудование - Румыния, Германия; производство мебели - Румыния, Германия. Местным предпринимателям предлагается заполнить форму участия до 12 февраля. Для участия в конкурсе будут отобраны только 30 компаний. @Маре Брынза

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