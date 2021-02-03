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Два бэнуца по теме процесса назначения правительства Молдовы
03.02.2021

Два бэнуца по теме процесса назначения правительства Молдовы.

Во-первых, никуда и впрямь не делась установка, что главное не программа, главное, кто получит портфели. И по нашим данным Наталья Гаврилицэ этот момент понимает, поэтому даже под копию программы правительства Санду могут быть выставлены далеко не люди президента. Вернее, люди не только президента.

Во-вторых, если исходить из версии, что есть тайная договорённость правительство назначить, а у кандидатов на премьерскую и министерские должности есть понимание, что их назначают не за красивые глазки - это еще не гарантия, что всё так и будет на ближайшие три года. Суть в том, что депутатские группы можно втянуть в капкан, когда поначалу начнут подмахивать частным интересам, подсадят на иглу, а потом кабинет неожиданно выйдет с принятием ответственности... не знаем, например, за идею о ликвидации Национального центра антикоррупции, создании вместо него копии румынского антикоррупционного директората жёстко и бескомпромиссно подчинённого главе государства. и вот тут будет уже сложный выбор - продолжение удовлетворения интересов, но в условиях секиры в президентской руке, или же слом всех договорённостей и идём на досрочные да ещё и с фоном, что парламентское большинство не поддержало псевдо-суперантикоррупционную реформу.

В третьих, разговоры за выдвижение премьера в попытке "номер два" не иссякли, даже, скорее, наоборот, идут с возрастающим азартом. На это намекает хотя бы вчерашняя оговорка заклятых партнёров Майи Санду из партии "Достоинство и правда", что они не голосуют за кабинет Гаврилицэ в первой попытке, а перед второй еще могут подумать.

Ну и в четвёртых, контролирующей большинство некоалиции партия Игоря Додона и Илана Шора ещё нужно время, чтобы взбудоражить общество. Например, положить на стол Майи Санду для промульгации закон о функционировании языков и прочие разные инициативы. Для этого нужно убрать с повестки истерию вокруг правительства и досрочных, чтобы информационный фон был девственно чист и ничто не оттеняло неустанную борьбу Игоря Додона за народные интересы после проигрыша президентских выборов. Впрочем, Санду может сделать финт ушами и оставить Додона без части русскоязычного электората - взять и закон промульгировать. Даже если могучая куча больных унионизмом головного мозга обидится и изойдётся на говно в приступе отработки методичек из Бухареста.

@Гений Карпат


 
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