Отношения Гимпу и Киртоакэ продолжают деградировать

От былой дружбы не осталось ничего. Отношения Михая Гимпу и Дорина Киртоакэ уже далеко не те, что были ранее, и теперь Киртоакэ даже не спрашивает мнение своего дяди, если собирается что-либо предпринять (или сказать, так как реальных действий Киртоакэ не предпринимает уже давно - все больше лишь болтовня). В то же время Гимпу пытается сохранить лицо - по его словам, на ухудшение отношений повлияла... пандемия:

- Эта ситуация с пандемией, все закрылись по домам, только в Facebook пишут. Я советы уже не раздаю, видите, из политики ушел. Личных обид у меня нет, просто я не хочу быть с теми, кто предал меня и создал свое движение Miscarea Politica Unirea. Там много тех, кому я помогал, и кто меня предал, ослабил Либеральную партию, - заявил Гимпу в рамках передачи Politica Nataliei Morari на телеканале TV8.

Автор: Михаил Генчу