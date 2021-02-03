Майя Санду отправилась с двухдневным официальным визитом во Францию.

В Париже у нее состоятся встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, председателем Сената Франции, главами МИД и министерства иностранных дел, другими официальными лицами.

Судя по стриму, который Санду специально провела для граждан Молдовы живущих во Франции, она собирается обсудить в Париже вопросы социальных гарантий, признания дипломов и водительских прав.

Кстати, это новое слово — когда президент Молдовы выходит в прямой эфир, чтобы пообщаться исключительно с гражданами за рубежом. Остальные в этой ситуации неминуемо чувствуют себя несколько чужими и ненужными, ну да что придираться.

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