Шор остается в первой тройке политиков с самым высоким рейтингом доверия

Каждый девятый гражданин Молдовы хочет, чтобы правительство возглавил бывший примар Оргеева, лидер партии “ШОР” Илан Шор. Таковы результаты опроса, проведенного компанией iData. Также опрос показал, что Илан Шор пользуется растущим доверием граждан.

Более 8% опрошенных ответили, что больше всего доверяют Илану Шору. В рейтинге доверия он расположился на третьем месте — после главы государства Майи Санду и экс-президента Игоря Додона.

11,3% участников опроса хотят, чтобы следующее правительство возглавил Илан Шор. Напомним, рейтинг Илана Шора и его партии растет благодаря проектам. реализованным в Оргееве и других населенных пунктах.

Опрос iData проводился с 15 по 31 января, участие в нем приняли 1264 человека. Погрешность составляет ±2,7%.

Автор: Михаил Генчу