В прошлом году наши граждане получили из-за рубежа около 1,5 миллиарда долларов

Лидером по объему денежных переводов в Молдову через банки в пользу физлиц в 2020 году оказался Израиль.

По данным НБМ, общий объем банковских переводов денежных средств из-за рубежа в пользу физических лиц из Республики Молдова в прошлом году составил $ 1 486,74 млн. Следует отметить, что 83,2% переводов осуществлялись посредством систем денежных переводов, а 16,8% составили банковские переводы (в различных валютах) через систему SWIFT.

Лидирует Израиль с показателем в $276,45 млн (18,6% общего объема). В денежном выражении данные переводы из Израиля, в 2020 г., в сравнении с предыдущим годом, выросли на 20,7%, а их доля в общем объеме уменьшились на 0,1 процентного пункта.

Второе место по объему денежных переводов в Молдову через банки в пользу физлиц в 2020 г. заняла Италия – $208,92 млн (в долларовом эквиваленте), или 14,1% от общего объема. В денежном выражении такие переводы выросли на 38,7%, а их доля в общем объеме – с 2,3% до 14,1%.

Россия заняла в общем рейтинге 3-е место с показателем в $205,5 млн (13,8% от общего объема). В денежном выражении показатели переводов, в сравнении с предыдущим годом, снизились на 19,7%, а их доля в общем объеме уменьшилась на 7,1 п.п.

Далее по объемам упомянутых переводов в Молдову в 2020 г. следуют: Германия – $155,9 млн (+60,3%); Великобритания – $116,75 млн. (+36,4%); США – $105,02 млн (+11,3%); Франция – $100,03 млн (+55,6%); Ирландия – $39,69 млн (рост в 2 раза); Румыния – $27,43 млн (+55,1%); Чехия – $23,66 млн (+44,2%); Испания – $22,31 млн (+17,8%); Бельгия – $20,19 млн (+52,4%); Португалия – $19,21 млн (+22,8%); Польша – $16,12 млн (+19,7%); Турция – $14,25 млн (+30,7%); Украина – $10,03 млн (+72,3%); Канада – $8,27 млн (+28,8%); Кипр – $7,13 млн (+7,5%); Греция – $6,8 млн. (+9%); ОАЭ – $4,73 млн (-23,7%) и Казахстан – $2,27 млн (+2,3%). Денежные переводы из названной 21 страны, включая Россию, составили $1 млрд 390,66 млн (93,5% от общего объема денежных переводов в Молдову в 2020 г.).

По данным НБМ, в целом в рамках трансфертов из ЕС наибольшую долю в 2020 г. составляли переводы из Италии – 29,9%, за ними следуют переводы из Германии (22,3%), Франции (14,3%), Ирландии (5,7%), Румынии (3,9%), Чехии (3,4%), Испании (3,2%), Бельгии (2,9%), Португалии (2,7%), Польши (2,3%), Кипра (1%) и Греции (1%).

В структуре переводов из стран СНГ преобладали переводы из России, с абсолютной долей в 92,4%. Переводы из других государств СНГ составили: Украина – 4,5%, Казахстан – 1%, Беларусь – 0,6%, Узбекистан – 0,5%, Азербайджан – 0,4% и остальные государства СНГ – 0,6%.

На долю переводов из Израиля, Великобритании и США пришлось 88,2% от общего объема денежных переводов в Молдову через банки из стран, не входящих в ЕС и СНГ.

Автор: Михаил Генчу