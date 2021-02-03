Молдавский язык или румынский? Формузал предлагает референдум

Этот вопрос нужно решить раз и навсегда. Бывший башкан Гагаузии Михаил Формузал высказался на тему, связанную с названием государственного языка в Республике Молдова. Как известно, одна часть граждан называет его румынским, а другая – молдавским. Формузал ратует за референдум.

- Национальные меньшинства и малые по численности народы готовы и будут называть язык большинства таким, каким он будет прописан в Конституции РМ. Такой порядок в большинстве стран мира. Сам попадал в ситуации, когда называл язык молдавским, а мой собеседник поправлял меня, называя его румынским. Я думаю, стоит решить этот вопрос на референдуме самим жителям Молдовы и прекратить эти споры, - сказал Формузал.

Также политик ответил на вопрос, связанный с недавним решением Конституционного суда Молдовы в отношении функционирования и статуса русского языка на территории нашей страны.

- Авторитет Конституционного Суда РМ, вынесшего свой вердикт по этому вопросу, в стране и в мире опустился на уровень шарашкиной конторы. С этим надо что-то делать. В один день этот состав может принять решение и о ликвидации Молдовы, - заявил Формузал для Enews.

Автор: Михаил Генчу