О русофобии Корнелии Козонак: сейчас мы разберемся, кто тут шакал и манкурт

И снова о Корнелии Козонак. «Нелегка в столице нынче жизнь у мертвеца: чтобы кровушки напиться, нужно оформление юрлица». Эти строчки из популярной сатирической песни, видимо, стали лейтмотивом поборников грантов, вождей и вождиц различных НПО, почитателей правды по-американски и разжигателей ненависти к тем, кто заслуживает ее меньше всех на свете.

Если честно, то совсем не заслуживает, а даже наоборот, но что поделать с особями, коим мозги промыли на довольно раннем этапе становления личности!

После публикации моего критического материала по следам полной дичи в отношении советских солдат, изреченной в соцсетях Корнелией Козонак, дамой, известной в широких кругах с узким спектром эрудиции, – оная особа соизволила выразить недовольство моим текстом, опосредованно обозвав меня манкуртом и шакалом. Скриншот поста, о котором идет речь, прилагается в данной публикации.

Не могу не ответить. Хотел с юмором. Получится жестко. Потому что с диким зверем, пытающимся ни с того ни с сего тебя укусить, нет возможности миндальничать, и реагировать нужно быстро и, скажем так, недвусмысленно.

Итак, слушай сюда, Корнелия Козонак, которую мне даже брезгливо будет тэгать при размещении этой публикации в Сети – и так адъютанты тебе доложат! Как говорили у меня на магале, слушай, аки шакалы – святого Георгия, волчьего пастыря. Тебе (отсылка к посту о «советском солдате, убившем женщину на рынке») не нравится, что в Молдове говорят по-русски?

Учи историю – в Молдове по-русски, на средневековом варианте этого языка, говорили с самого основания этого государства в XIV веке. Равно как и на молдавском, конечно же, тоже говорили. Или на влашском. Встречаются разные названия. Термин «румын» в Валахии тогда обозначал закрепощенного крестьянина, мимо этого факта даже Ожог с Шаровым в своей «Истории румын» (помню со школьной скамьи), как, наверное, ни хотели, тем не менее, не прошли.

Слово «манкурт» ты, равно как и все читающие люди Советского Союза, узнала из произведения советского писателя Чингиза Айтматова. Так что скажи «спасибо» советской власти хотя бы за то, что она тебя познакомила с рядом светил мировой литературы.

Сайт «Блокнот Молдова», который ты де-факто обозвала агрегатором новостей, практически каждый день публикует остросоциальные материалы благодаря тому, что сами люди пишут и звонят в редакцию, чтобы рассказать о своих проблемах. Нам звонят, а не тебе. Нам, русским манкуртам и оккупантам, а не тебе, светочу унионистской и русофобской мысли. Не скажешь, почему? Не скажешь: правда глаза, поди, все исколола, пока читаешь.

За ту рознь, которую ты подогрела своим провокационным постом, ты, как и все подобные тебе «оамень бунь», будешь получать добротную отповедь на великом и могучем русском языке – чтобы широкая мировая общественность, где русским, в отличие от тебя, не пренебрегают, знала, какой ты тухлый фрукт.

Dixi, расходимся, народ.

Автор: Николай Костыркин