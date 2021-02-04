Никому не разглашайте данные своей банковской карты: Национальный банк Молдовы предупреждает

Самозванцы от имени банковского учреждения пытаются получить данные о банковских картах граждан.

Национальный банк Молдовы обратился к гражданам страны с предупреждением о банковском мошенничестве. Поводом для данного предупреждения стали рассылки ложных сообщений от имени Центрального банка в таких коммуникационных приложениях, как Viber, WatsApp, Telegram и т. д.

Как сообщается в пресс-релизе Нацбанка, подобные сообщения отправляют самозванцы, пытающиеся получить у неосведомленных лиц данные о банковских картах. В случае разглашения, информация может быть использована мошенниками для кражи денег с карточного счета.

НБМ напомнил владельцам банковских карт, что любая информация о банковских картах является частной и не должна передаваться никому, даже представителям банков. Хранение денег на карте – безопасный вариант при условии соблюдения правил ее использования. Поэтому очень важно, чтобы данные карты не разглашались третьим лицам.

Если с вами связываются предполагаемые сотрудники банков и запрашивают данные карты, нужно немедленно прервать разговор и проинформировать банк-эмитент, позвонив по номеру, указанному на ее обороте. Подробнее с рекомендациями по безопасному использованию карты можно ознакомиться на сайте Национального банка Молдовы.

Автор: Михаил Генчу