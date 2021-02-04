Ряд медицинских устройств и изделий станут бесплатными для пациентов

Парламентская комиссия утвердила положение о компенсации некоторых медицинских устройств.

Вчера, 3 февраля, парламентская комиссия по социальной защите, здравоохранению и семье одобрила законодательную инициативу, предусматривающую компенсацию из фондов обязательного медицинского страхования некоторых медицинских устройств. Речь идет о тестах / ланцетах для определения уровня сахара в крови, экзопротезах груди и пакетах для стомы.

Согласно новым положениям, компенсация медицинских изделий из средств обязательного медицинского страхования будет производиться в порядке, утвержденном правительством. Оно же установит механизмы компенсации, включая объявление и определение лучшей цены для поставщиков, выбор вида медицинских изделий для компенсации и распределения компенсируемых медицинских изделий.

Проект предполагает, что при продаже компенсируемых медицинских изделий в амбулаторных условиях применяемая коммерческая надбавка составит до 15% от закупочной цены, заявленной поставщиком медицинских изделий. До 5% надбавки предназначено экономическим агентам, которые производят, импортируют и / или оптово оплачивают медицинские изделия как импортные, так и отечественные, в совокупности по всему оптовому распределительному сегменту, вплоть до доставки в розничную сеть, и до 10% – поставщикам фармацевтических услуг.

В течение шести месяцев с даты публикации поправок в Monitorul Oficial РМ правительство должно привести свои нормативные акты в соответствие с новыми поправками.

Проект вступит в силу после утверждения парламента.

Автор: Михаил Генчу