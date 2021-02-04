Скандал об урезанном бюджете АМТИИ: Минкультуры берет преподавателей измором

Новые подробности о том, как АМТИИ хотят «обанкротить».

Как сообщили корреспонденту «Блокнот Молдова» источники в Минкультуры, ситуация с принятием урезанного бюджета для Академии музыки, театра и изобразительных искусств была затянута до конца января, чтобы невозможно было что-либо изменить – к эти дни решение должно было быть озвучено в виде постановки руководства и профессуры перед неизбежным фактом.

Сенат АМТИИ отказался подписывать документ о финансировании на 2021 год, чтобы попытаться переиграть ситуацию и настоять на прежнем объеме бюджета. Но в Минкультуры ответственные лицам остались глухи к происходящему, и сейчас преподавательский состав находится практически без средств к существованию, потому что, естественно, следующая зарплата будет после принятия постановления о финансировании.

– И дальше по схеме: тарификация на месяц, то есть, даже если вопрос решится в феврале, значит, сотрудники получат зарплату, в лучшем случае, в марте. Слухи бродят среди педагогического состава АМТИИ о том, что руководство вуза заранее знало о готовящихся изменениях в бюджете. Но все учреждения культуры - филармония, оперный театр, все оркестры и т.д. - на стороне педагогов и студентов, поддерживают их и готовы вместе с ними выйти на протесты, так как все являются выпускниками этого вуза, единственного в своем роде в Молдове, - сообщил собеседник корреспондента «Блокнот Молдова», пожелавший остаться неназванным.

Автор: Николай Костыркин