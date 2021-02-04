Жениха и его брата расстреляли на глазах невесты в Новой Москве: что произошло на свадьбе на самом деле

Кристину в тот день, 21 января, все знакомые запомнили, как одну сплошную улыбку. Рассказывают: красивые карие глазки просто светились счастьем. Наконец-то нашла мужчину, о каком мечтала, - заботливый, сильный, надежный. Накануне они пышно отгуляли свадьбу, пригласив в ресторан загородного клуба всех родных и друзей. Все как полагается - резали вместе торт, целовались под крики «горько!», много танцевали, запускали в ночное небо фейерверки. На второй день сняли коттедж и собрали только несколько самых близких.

- И вот одна семейная пара с ребенком начала вдруг собираться домой (это был Владимир Девятаев с женой — ред.). Кристина пошла их провожать, радостная, даже ребеночка на руки взяла, - рассказывает один из присутствовавших на свадьбе. - Открывают дверь, а на улице, в снегу, лежит ее муж Раду. И рядом его старший брат Филипп.

Под каждым - лужа крови. Мертвы. Огнестрельные ранения в область груди. Кто-то видел, как они вдвоем минут двадцать назад на улицу выходили. Но мало ли - может, покурить. Выстрелов никто не услышал - в коттедже громко играла музыка, гости танцевали.

Так спустя всего сутки после свадьбы Кристина вдруг оказалась вдовой.

Позвонили в полицию. Первые часы искали неких «неизвестных», которые приехали на черном внедорожнике, о чем-то коротко поговорили на пороге коттеджа с братьями Раду и Филиппом, а потом застрелили их и дали газу.

Но когда опера посмотрели записи с камер наружного наблюдения, развешанные на разных участках загородного клуба, стало ясно, что убийца был совсем рядом…

ЖЕНЕ - КВАРТИРУ, НЕВЕСТЕ - САЛОН

Кристина и Раду познакомились летом прошлого года на празднике у общих друзей. Ему - 34 года, она на 3 года младше. Если и существует, как говорят, любовь с первого взгляда, это была именно она. С той первой встречи у Кристины и Раду завязались отношения. Дальше на всех дружеских встречах их видели уже неизменно вдвоем.

- Всегда они так трогательно за ручки держались, как старшеклассники на свиданиях, - рассказывают друзья. - Кристинка с Раду ну просто расцвела.

Кристина познакомилась с будущим мужем летом прошлого года.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Девушка, как рассказывают подруги, в прошлом несколько раз обжигалась на «серьезных» отношениях - попытки жить гражданским браком с двумя молодыми людьми ничем в итоге так и не закончились.

Сам Раду Кординяну - родом из Молдовы. По словам знакомых, парень переехал в Россию лет пятнадцать назад, сразу после армии - вслед за старшим братом Филиппом. Филипп работал в Подмосковье автослесарем (открыл собственную мастерскую). А Раду поначалу шабашил на стройках в Калуге. Потом там же женился на местной девушке (ее по совпадению тоже зовут Кристина). У пары родилось двое детей. Там же, в Калуге, парень получил российское гражданство и завел свой первый собственный бизнес - фирму, торгующую стройматериалами.

- С первой Кристиной Раду пару раз расходился и снова сходился. Что-то там у них не заладилось. В итоге все-таки решили не изводить друг друга. Но детей Раду обожал и полностью обеспечивал. Из Калуги он потом перебрался поближе к брату, открыл торговый павильон на рынке «Мельница» (41 километр МКАД, - Авт.), там дела пошли в гору, он стал больше зарабатывать.



Раду Кординяну переехал в Россию около 15 лет назад.

Фото: Личный архив

Бывшей жене с детьми мужчина купил квартиру в новомосковском Троицке. Сына и дочь (8 и 5 лет) Раду Кординяну часто забирал на прогулки в Москву. Последний раз - в январе, буквально за несколько дней до свадьбы, ставшей роковой.



Раду с первой супругой, тоже Кристиной.

Фото: Личный архив

По словам друзей, невесте Раду подарил перед свадьбой собственный салон красоты в Новой Москве. Там же достраивал дом для них двоих.

ССОРА

Одна из последних видеозаписей с участием Раду Кординяну снята вечером накануне его убийства. В ближайшем к снятому коттеджу супермаркете компания закупила продукты. С магазинной тележкой шли прямо вдоль дороги. Катить ее по снегу Раду помогал давнишний друг Кристины Владимир Девятаев (тот самый, который на второй день свадьбы вдруг быстро собрался домой). С этим парнем девушка когда-то училась в параллельных классах - жили по соседству в деревне Яковлевское (когда-то это был Наро-Фоминский район Подмосковья, а теперь Новая Москва).



Владимир Девятаев (слева) и Кристина (вторая справа) - давние знакомые.

Фото: Личный архив

С Девятаевым, как говорят, еще в первый день свадьбы начало происходить что-то странное. Приехал с женой и маленьким ребенком, но почему-то заметно нервничал и в итоге поссорился со страшим братом жениха.

- Девятаев пару раз делал Филиппу замечания, зачем тот говорит с некоторыми гостями на молдавском языке, а не на русском, - рассказал «Комсомольской правде» один из гостей. - Тогда все посмеялись. Ну, подвыпил парень. На молдавском многие говорили, потому что половина гостей молдаване. Мама Раду тоже приехала из Молдавии. Церемония началась с того, что молодожены иконам в ее руках поклонились. Все как полагается, в общем.

На второй день Филипп и Владимир Девятаев снова зацепились.

- Раду их растягивал. Он не хотел, чтобы гости дрались. Но не уследил… Филипп человек рабочий, покрепче Девятаева будет - пару раз ударил Девятаева по лицу ладонью. Их разняли. Девятаев начал куда-то звонить. И с психу выскочил из коттеджа как был, в носках.

Как говорят очевидцы, следом за Девятаевым на улицу вышел Раду. Потом за ним ушел и Филипп.



Филипп Кординяну.

Фото: Личный архив

«ЗАСТРЕЛИЛ ДВОИХ И ВЕРНУЛ ПИСТОЛЕТ»

Что происходило на улице, удалось выяснить благодаря стоявшим на территории клуба камерам видеонаблюдения. Эта запись есть у следствия, но пока ее решили не обнародовать.

- Жених попытался успокоить Девятаева, несколько минут о чем-то с ним говорил, - рассказал «КП» источник в следствии. - Кстати, он скинул свои ботинки и отдал гостю, чтоб тот ноги не отморозил - тот отказывался вернуться в коттедж. Потом вышел брат жениха. Раду Кординяну, насколько можно судить по жестам, просил его не подходить, пока он говорит с Владимиром Девятаевым.

По словам нашего собеседника, затем к дому подъехал черный внедорожник.

- Владимир подошел к водителю. Тот передал Девятаеву пистолет.

Владимир Девятаев дважды выстрелил в Раду Кординяну почти в упор - попал в грудь. Затем - в Филиппа. Прямо в сердце. Филипп Кординяну умер на месте. Раду, как установили судмедэксперты, был жив еще несколько минут.

По информации «КП», концовку этой разборки также наблюдал на расстоянии один из охранников загородного клуба, вышедший на звук «громких хлопков».

Девятаев вернул пистолет водителю. Тот рванул с места на машине, а Владимир спокойно пошел в коттедж. Жене он сказал, что им пора уезжать. Начал вызывать по телефону такси. Гости, в том числе невеста, пошла их провожать. Тут свадьба и обнаружила лежащие на снегу тела…

БРАТ ЗА БРАТА

На тот момент никто и подумать не мог, что Володя Девятаев, который так искренне делает вид, что шокирован, имеет какое-то отношение к убийству. Поохав для порядка, он в итоге так и уехал с семьей домой.

О том, что Девятаева задержали, стало известно через несколько часов. К тому времени удалось выяснить и личность таинственного водителя. Оказалось, что на подмогу приезжал его старший брат Алексей (Владимиру 32 года, Алексею 35). Щербинский суд уже отправил обоих под арест.

Братья на допросах валяют Ваньку. Говорят, что были уверены: пистолет - травматический, а не боевой. Мол, просто попугать хотели. Но у следствия в этом рассказе большие сомнения. Пытаются выяснить, каким образом у Девятаева-старшего оказался незарегистрированный ствол.

- Ну бывает на свадьбе всякое, ну подрались бы. Но убивать-то зачем?! - возмущается друг погибших братьев Кординяну.

Запомните этот риторический вопрос. Мы к нему еще вернемся.

Почти сразу стала известна еще одна интересная и важная деталь. Девятаевы - сыновья депутата из Новой Москвы. 58-летняя бизнесвумен Анна Девятаева входит в Совет депутатов поселения Новофедоровское в Новой Москве.



Анна, Алексей и Владимир Девятаевы.

Фото: Личный архив

РОЗОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ И МАГАЗИН «ДЕВЯТОЧКА»

Деревня Яковлевское - только на бумаге называется деревней. В том смысле, что одноэтажных избушек почерневшего дерева тут самый минимум. В центре стоит большой микрорайон панельных и кирпичных пятиэтажек. Добротное наследие зажиточных советских времен, еще от старого совхоза осталось. По другую сторону дороги - несколько улиц особняков. А это уже новое, когда здешние земли стали частью Новой Москвы и обеспеченные столичные жители начали отстраивать загородные поместья.

Девятаевых здесь, разумеется, прекрасно знают.

Да и как не знать! Их двухэтажная «резиденция», выкрашенная в яркий розовый цвет, стоит в самом центре пятиэтажного городка.

- Анна Ивановна, конечно, удивительная женщина, - восторженно охают жители соседних домов. - В 90-е начинала, закупая на московских рынках всякие товары подешевле - тащила на себе их сюда, в село, продавала со своей накруткой. Потом шила еще. Так получила первые деньги. А дальше - больше. Словом, всего добилась своим трудом, своими руками.

Тут надо объяснить, чего именно добилась. Розовое здание - многофункциональное. В правом крыле салон красоты, который принадлежит женщине-депутату. В левом - пиццерия и мясная лавка, под которые Девятаева сдает свои квадратные метры в аренду. Весь бизнес занимает строго первый этаж. А на втором живет сама семья. С обратной стороны есть еще небольшой дворик, в котором Анна Ивановна заботливо выращивает цветочки. (С первым мужем Девятаева развелась, а второй трагически погиб в ДТП пару лет назад).

- На месте всего этого стоял какой-то старый советский недострой. Девятаевы его выкупили и сделали вот такой бизнес, - рассказывают местные. - Поначалу там, где сейчас пиццерия, держали собственный продовольственный магазин - они его «Девяточкой» назвали, обыграв свою фамилию. Красиво, да? Но когда в село пришли крупные сети, Девятаевы эти площади решили в аренду сдавать.



Дом Девятаевых в Яковлевском.

Фото: Александр РОГОЗА

ПРЕКРАСНАЯ СЕМЬЯ

Про детей Анны Ивановны жители Яковлевского тоже рассказывают вполне себе прекрасные вещи. Помимо сыновей Владимира и Алексея у женщины есть еще дочь Елена - она работает вокалисткой в разных московских театрах - и младший сын Вячеслав (имя изменено), который еще учится в школе.

- Приличные ребята, - говорит соседка. - Маме всегда помогают. Я с балкона вижу - один приехал, снег во дворе убрал, второй еще что-то делает. Дружная семья, хорошая.

Владимир живет отдельно - работает в московской фирме специалистом по продажам, но к матери приезжает несколько раз в неделю. А вот старший, Алексей, живет тут же и плотно занимается здешним хозяйством.

В общем, впечатление от первых опросов местных жителей в целом благостное. Получается, что жила себе хорошая семья и тут вот на тебе - случилось такое несчастье, бес ребят попутал ни с того ни с сего…

И я уже собрался уезжать. Без всякой надежды услышать что-то новое подошел к женщине, сидящей на лавочке у подъезда.

- Эти-то?! - округлила глаза тетенька, едва услышав фамилию Девятаевых. - Да отморозки они. И всегда ими были.

Женщина начинает рассказывать какую-то совершенно дикую историю про убитую местную девушку - якобы одним из обвиняемых по тому делу был один из братьев Девятаевых.

- У нас ту историю вся деревня знает. У меня тут в соседней квартире живет подружка убитой девушки. Хотите с ней поговорить?..

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Я не знаю, откуда у сына пистолет»

Депутата Анну Девятаеву мне удалось застать в салоне красоты. Оказалось, в ее доме все устроено довольно чудно - со второго этажа, где находятся жилые комнаты, можно спуститься в нескольких местах. Один из спусков по лестнице - прямо в салон. Захожу, спрашиваю, где могу найти Анну Ивановну. Девушки-парикмахеры звонят ей наверх. Спускается. Но услышав, что я журналист, Девятаева от большого разговора отказывается. Говорит со мной, стоя за ширмой. Но я вижу ее отражение в больших зеркалах, которыми обвешаны стены салона красоты.



Анна Девятаева входит в Совет депутатов поселения.

Фото: Личный архив

- Я не знаю, что сказать. Я сама ничего не знаю. Это теперь шоу, что ли, такое?

- Я подумал, вдруг у вас есть желание объяснить, что произошло.

- Как же я могу объяснить, если я ничего не знаю.

- А пистолет у вашего сына откуда?

- Откуда я знаю? Я не могу сказать.

- Вы ничего не хотите сказать родным погибших?

- У меня дети никогда никого не обижали. Все на них держалось (а доме, - Авт.) - улица, уборка, ступеньки, сосульки, крыша. Это трагедия. Уже ничего не изменить. Там мама осталась без детей и я без детей. Что я еще могу сказать?

КСТАТИ

«Я навсегда останусь твоей женой. Я обещаю»

После гибели Раду Кординяну его вдова Кристина общаться с журналистами отказывается. Но в соцетях она опубликовала пронзительную запись.

«Как я буду жить без тебя, мой милый мальчик?! Я навсегда останусь твоей женой. Я обещаю. Ты единственный мой. Вместе навсегда. Просто будь рядом, смотри на меня сверху, а я буду исполнять все наши мечты ради тебя, чтобы ты гордился мной. Спи спокойно, милый мой, а я буду стараться пережить эту боль».

Александр РОГОЗА