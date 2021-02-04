Экс-президент Игорь Додон: Досрочные парламентские выборы в Молдове пройдут в июне

Председатель Партии социалистов отметил, что считает, что фракция ПСРМ не должна голосовать за новое правительство.

– Я буду рекомендовать коллегам не голосовать за правительство. Считаю, что мы должны последовательно идти по пути досрочных выборов. Этот парламент должен уйти в историю. В ситуации, когда нет сотрудничества между ветвями власти, когда президент спровоцировала политический кризис, нужно идти на досрочные выборы, – сказал он.

В то же время Игорь Додон отметил, что фракция ПСРМ будет присутствовать на заседании парламента, на котором претендент в премьеры представит свою команду и программу.

Председатель Партии социалистов считает маловероятным, что кто-либо из депутатов ПСРМ проголосует за новое правительство.

Кроме того, он подчеркнул, что глупее всего в этой ситуации будут выглядеть те, кто не поддержит своего же кандидата.