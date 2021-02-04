4 Февраля 2021
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Экс-президент Игорь Додон: Досрочные парламентские выборы в Молдове пройдут в июне
04.02.2021

Председатель Партии социалистов отметил, что считает, что фракция ПСРМ не должна голосовать за новое правительство. 

– Я буду рекомендовать коллегам не голосовать за правительство. Считаю, что мы должны последовательно идти по пути досрочных выборов. Этот парламент должен уйти в историю. В ситуации, когда нет сотрудничества между ветвями власти, когда президент спровоцировала политический кризис, нужно идти на досрочные выборы, – сказал он.

В то же время Игорь Додон отметил, что фракция ПСРМ будет присутствовать на заседании парламента, на котором претендент в премьеры представит свою команду и программу.

Председатель Партии социалистов считает маловероятным, что кто-либо из депутатов ПСРМ проголосует за новое правительство.

Кроме того, он подчеркнул, что глупее всего в этой ситуации будут выглядеть те, кто не поддержит своего же кандидата.


 
Количество просмотров:
59
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2021 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.