Государственная измена? Что просит Кишинев в обмен на строительство ГРЭС на Днестре

Пока в Москве судили Алексея Навального, а в Кишиневе «на кухнях» спорили о возможности формирования нового правительства, общественности о своей нескромной персоне решил напомнить бывший премьер-министр, один из богатейших людей Молдовы Ион Стурза. Спустя несколько недель после визита Майи Санду в Киев бизнесмен внезапно решил высказать свое мнение по ситуации вокруг украинской ГРЭС, которую Киев намеревается построить на Днестре. И неожиданно Иван Михайлович сообщил довольно-таки адекватные и правильные вещи.

«Надо сказать прямо, твердо и однозначно – реализация этого проекта приведет к большой экологической катастрофе, к необратимой деградации реки Днестр, – отмечает Стурза в публикации на своей странице в Facebook. - Это окажет сильное влияние на население и экономику Республики Молдова, поскольку Днестр является основным источником воды как для Кишинева, так и для многих других населенных пунктов Молдовы. У украинцев много других рек, у нас – только Днестр. Засуха этого года еще раз продемонстрировала, насколько важны источники воды».

Внезапный интерес бывшего главы кабмина к этой ситуации вызван, на наш взгляд, интересной информацией, активно распространяемой отдельными сотрудниками МИДЕИ в кулуарах ведомства.

Итак, находясь в Киеве, Санду намеревалась закрыть вопрос с электростанцией, согласившись на ее строительство при условии приглашения «европейских специалистов», которые должны были бы прикрыть тылы инициаторов этого проекта, а также в случае публичного отказа президента Зеленского от территориальных претензий к Кишиневу.

Судя по всему, последний пункт вызвал сумятицу в администрации украинского лидера: там долго пытались понять, что же имеет в виду президент Молдовы. Действительно, вопрос с территорией села Паланка Штефан-Водского района был закрыт еще в 2012 году, когда лидеры двух государств договорились, что сам населенный пункт остается молдавским, а дорога около него переходит под контроль Украины. Каких-либо других спорных моментов, серьезно обсуждаемых на межгосударственном уровне между двумя бывшими советскими республиками, просто не существует…

Однако в офисе Зеленского, по всей видимости, начали опасаться, что публичный отказ от построения «Великой Украины» в состав которой должны войти все южные районы Молдовы, включая Приднестровье, вызовет негативную реакцию со стороны националистов, которые и без того крайне скептически относятся к деятельности президента. На фоне же стремительно падающего рейтинга президент соседней страны явно старается избегать любых высказываний, касающихся украинской государственности, пускай даже в таких виртуальных вопросах.

Таким образом, на январском брифинге Зеленский ограничился скупой фразой о признании международных границ Молдовы, что не полностью устроило Майю Санду. Она поручила своим доверенным лицам в МИДЕИ проработать вопрос о принятии совместной с украинскими коллегами декларации, согласно которой внешнеполитические ведомства обоих государств осудили бы действия СССР в 1940 году, признав их «оккупацией исконно румынских территорий».

Этот вроде бы ставшим привычным в последнее время тезис, проясняет ситуацию. Инициатива исходит явно не от Майи Санду - президента Молдовы, а от Майи Санду - гражданки Румынии, которая проводит политику, диктуемую Бухарестом. По всей видимости, за Прутом по-прежнему весьма популярны реваншистские идеи о возрождении некой «Великой Румынии», в состав которой кроме молдавских земель должны войти и части нескольких областей Украины. Если же в Киеве решатся поддержать предлагаемую Санду резолюцию, то отдельные румынские националистические организации стопроцентно начнут пропагандистскую деятельность по «возвращению» Румынии регионов, включенных в состав СССР в 1940 году.

Естественно, в сложившихся геополитических реалиях воплощение в жизнь этих планов Бухареста кажется маловероятным. Однако, необходимо понимать, что еще в 2013 году никто не мог предположить, что на Донбассе начнется гражданская война, которая будет длиться ни один год…

Жителям Молдовы, в свою очередь, необходимо понимать, что, если Майе Санду все же удастся уговорить своего украинского коллегу, сложности возникнут не только у господина «Зе», которому и без того будет тяжело переизбраться на второй срок. Молдову может постигнуть настоящая катастрофа. Кишинев - город с населением в миллион человек - может полностью лишиться питьевой воды, фермеров ждет небывалая засуха, которая, скорее всего, полностью уничтожит последнее, что есть у нашей страны – сельское хозяйство.

Вопрос: ради чего президент Молдовы готова пойти на такие риски? К сожалению, паспорт и политические взгляды Майи Санду делают ответ очевидным – ради идеи некой «Великой Румынии», возрождение которой для многих политиков за Прутом является делом всей жизни.

Александр МЕДВЕДЕВ