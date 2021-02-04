«И с кем вы, «чистые», останетесь?» - журналист Светлана Деревщикова о русофобии

Скандал, провоцируемый унионистами, продолжается. О ксенофобских «выхлопах» с подачи Корнелии Козонак высказалась в соцсетях журналист Светлана Деревщикова.

«Русофонов нужно депортировать из Молдовы». Так, кажется, пишут последователи демократической журналистки Корнелии Козонак. Ну что ж, допустим, так и случилось. Все «нечистые» уехали. Уехали практичные и работящие украинцы. Уехали темпераментные и дружелюбные гагаузы. Уехали головастые и ироничные евреи. Уехали смекалистые и великодушные русские. Уехали аккуратные немцы.

Уехали добрые и спокойные белорусы. Уехали веселые болгары. Уехали свободолюбивые цыгане (они же ромы). Уехали щедрые и гостеприимные армяне. В общем, уехали все, кто мешает построению счастливого мононационального общества. Уехали врачи, инженеры, учителя, программисты, дизайнеры, строители, продавцы, парикмахеры, агрономы, садоводы, бухгалтеры, поэты, летчики, рестораторы, художники, кондитеры, технологи, сантехники, электрики и даже топ-модели... Ребят, а с кем вы, собственно, останетесь? – написала Деревщикова.

Подготовил Михаил Генчу