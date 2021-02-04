Менее заметные приоритеты президентства Майи Санду. Комментарий Вадима Пистринчука

„Успех Республики Молдова, как и успех президента Майи Санду, а также партий, желающих структурных преобразований, зависит от нескольких приоритетов, менее заметных для общественности. Они вытекают не столько из конституционных прерогатив президента, сколько из беспрецедентного доверия, оказанного гражданами посредством массового голосования тому лидеру, который олицетворяет и выступает за кардинальные перемены в том, как осуществляется управление страной.”

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Очевидно, что у каждого из 943 006 человек, проголосовавших за Майю Санду, есть собственные ожидания от новоизбранного президента. Столь же очевидно, что ни электоральные конкуренты, ни избиратели не выстраивают свои ожидания в зависимости от конституционных полномочий, которыми наделён президент. Если судить по предвыборным обещаниям кандидата, победившего на выборах в ноябре 2020 года, можно понять, что ожидания людей огромны. В то же время, если более внимательно приглядеться к тому, как они проявляются публично, мы впервые увидим понимание обществом того, что выполнение обещаний будет делом отнюдь не простым, а также принятие того факта, что имеется очень много различных противодействий.

Политический кризис и экзотическая ситуация, в которой оказался молдавский парламентаризм, подталкивают нас к поиску тех моментов, которые легко могли ускользнуть от внимания публичной дискуссии, а также к постановке вопросов, ответить на которые непросто: Насколько велико сопротивление преобразованиям, и как оно проявляется, если за 30 лет строительства независимого государства нам не удалось обеспечить большего порядка, справедливости и благосостояния?!; Почему объёмы махинаций с государственными средствами с годами увеличиваются, а надлежащая реакция государства отсутствует?!; Кто является истинным выгодоприобретателем демократической системы в Республике Молдова – граждане или „некие” элиты?!

С учётом этих вопросов мандат нового главы государства становится намного более сложным, нежели простое претворение в жизнь предвыборных обещаний. Таким образом, успех Республики Молдова, как и успех президента Майи Санду, а также партий, желающих структурных преобразований, зависит от нескольких приоритетов, менее заметных для общественности. Они вытекают не столько из конституционных прерогатив президента, сколько из беспрецедентного доверия, оказанного гражданами посредством массового голосования тому лидеру, который олицетворяет и выступает за кардинальные перемены в том, как осуществляется управление страной.

Как справиться с сопротивлением переменам

Взглянув на анатомию политических и административных процессов в Республике Молдова, можно заметить их невероятную двойственность. С одной стороны, в силовых структурах, в администрации, юстиции, политике, бизнесе у нас есть много хороших людей; у нас есть граждане, которые умеют наказывать политиков, протестовать, отличать правду от лжи. Хороших людей, конечно же, большинство. С другой стороны, в каждой области, в каждом учреждении, министерстве, департаменте, суде у нас есть „находчивые” и крайне умелые граждане, которые будут жонглировать правами, законами, несменяемостью, судами общей юрисдикции и третейскими судами – короче говоря, всеми способами противостоять любым попыткам изменить положение дел в нашей стране. Это – крайне профессиональное меньшинство, которое умеет привести аргументы с юридической, конституционной, моральной и институциональной точек зрения в пользу того, почему всё должно пробуксовывать, почему воровство более законно, чем порядок, и почему наказание невозможно, а украденное имущество находится под защитой.

Почему право государства охранять свою собственность меркнет перед лицом „находчивых граждан”, которые обзавелись государственным имуществом? Именно это меньшинство, рассеянное между всеми госучреждениями, представляет собой пояс сопротивления переменам или, в лучшем случае, то звено, которое превращает любую реформу в провал, хорошо выглядящий на бумаге. Устойчивое к переменам меньшинство добивается успеха потому, что оно хорошо организовано и солидарно, и оно гораздо более искусно и извращённо, чем большинство из нас, использует даже сами имеющиеся права. Объясняется это тем, что им есть, что терять, и, следовательно, они ожесточённо борются за каждый миллиметр своих позиций и не уступают его без боя, потому что отказ от своего статуса означает для них потерю дивидендов. Ведь для этой прослойки общества государство является весьма прибыльным бизнесом.

В чём слабость хороших людей?! Они разобщены и не имеют единого руководства (каждый живёт в собственной скорлупе), они более робки и нерешительны. Проще говоря, в учреждениях есть хорошие люди, но они должны быть солидарны, им нужен лидер, который, несмотря на риски, наполнит их уверенностью. Уверенность для них равнозначна мужеству. В этой связи одним из „незаметных” приоритетов президента Санду является поиск и наведение мостов между теми сотрудниками учреждений, министерств и агентств, которые желают преобразований, но изолированы и оттеснены на обочину. Конечно, крайне рискованно делать ставку на кого-то, кто не сумел доказать свою способность бороться, доказать, что ему можно довериться, но сделать это абсолютно необходимо. Это схоже с тем, как войско смыкает свои ряды. Ведь проблем накопилось много, и для их решения требуются солдаты.

Постановка диагноза, а затем антикоррупционное лечение

Пересмотр того, каким образом ведётся борьба с коррупцией в Республике Молдова, проходит красной нитью сквозь политическую карьеру Майи Санду. Теперь это связано и с ожиданиями людей от её президентского мандата, что сопряжено с риском. Ведь политик, депутат или министр, даже президент, в строгом смысле слова, имеет наименьшие полномочия в плане борьбы с коррупцией. Но президент, уполномоченный народным волеизъявлением, насколько массовым, настолько и отчаянным в силу ситуации в стране, должен и может оказывать давление, первенствовать в борьбе людей с судебным произволом и несправедливостью. Первым, с чего следует начать, является постановка правильного диагноза.

Как экспертное сообщество, так и общественность считают коррупцию основной причиной недоразвитости, бедности, миграции и стагнации Республики Молдова. Это отчасти верно – коррупция затрагивает все сферы жизни и делает нас беднее, но она является не корнем всех зол, а скорее производным более крупной проблемы, а именно „присвоения” демократической системы клептократическими сетями. Несмотря на ущербность формы, Молдова является демократией, в которой существуют законы, права и институты, призванные их защищать. Проблема, однако, в том, что так называемые клептократические элиты, зачастую слившиеся с политическим классом и государственной администрацией, те самые ловкие граждане, умеющие зарабатывать деньги преимущественно на схемах с участием государства, преуспевали на протяжении 30 лет независимости. Коррупция, судебный произвол, периодический захват институтов являются лишь последствиями передачи последним полномочий гражданами, в результате чего вышеупомянутые лица стали основными выгодоприобретателями демократической системы. Положить конец „присвоению” демократической системы „находчивыми элитами” можно путём капитальной перестройки институтов, если не любой ценой, то ценой, превышающей ожидания. В стране, где почти к любому преступлению могут отнестись терпимо, а лица, находящиеся в конфликте с законом, задают тон в парламенте, выступают с проповедями в телестудиях и дают советы Прокуратуре, – решения не могут быть ни лёгкими, ни элегантными.

Важным шагом в стремлении восстановить порядок и положить начало настоящей борьбе с коррупцией является постановка диагноза в виде ответов на вопросы: (1) Какие сферы причиняют наиболее серьёзный ущерб демократической системе и государству? и (2) Какие элементы этого явления подпитывают собой не только элиты, но и сопротивление переменам в системе? В зависимости от ответов на эти вопросы предстоит определить цель для давления со стороны граждан и президента. Бороться со всей коррупцией в Молдове – это сражаться с ветряными мельницами. Вот почему новым приоритетом, менее заметным, но определяющим для президентского мандата, следует сделать борьбу за политическую добросовестность.

Борьба за политическую добросовестность

Достижение, признаваемое, в том числе, и её соперниками (пусть и в неофициальном порядке), состоит в том, что своей политической деятельностью Майя Санду продемонстрировала не только тот факт, что в Молдове возможна добросовестная политика, но и то, что она гарантирует вам победу. Партийное строительство, прозрачное политическое финансирование, новые и здоровые технологии сбора средств – всё это можно считать предпосылками успеха. Это не просто личный или командный триумф, это и достижение страны, ведь политическая добросовестность должна быть одной из приоритетных целей повседневной политической борьбы, которую ведут президент и проевропейские политические партии. Политическая коррупция, незаконное финансирование, манипуляции и лицемерие должны каждодневно являться мишенями в ходе ожесточённой политической битвы, конкуренции и взаимодействия между различными государственными институтами.

Финансирование политических проектов для прикрытия беззаконий и ведение бизнеса с государством должны стать, по меньшей мере, делом неудобным и труднодоступным, а в конечном итоге – затратным, нецелесообразным и опасным. Для достижения этой цели борьбу следует вести ежедневно, всеми доступными средствами и открыто. В период пандемии и сопутствующих ей кризисов граждане стали гораздо лучше понимать прямую связь между коррумпированной политикой и бедностью.

Независимо от сценариев – будут ли у нас досрочные парламентские выборы, либо ситуативно состряпанное большинство, движимое недобросовестными намерениями, назначит кабинет, лишённый постоянной поддержки, – то, каким образом политический игрок занимается политикой, предотвращение доступа к скрытому внешнему финансированию через „серые зоны”, борьба с коррупционными схемами и воровством должны стать темами, о которых гражданам следует слышать как можно чаще, и постоянной темой антикоррупционной повестки дня института президента.

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Вадим Пистринчук является Исполнительным директором Института стратегических инициатив (IPIS) и доктором социологии в Государственном университете Молдовы.