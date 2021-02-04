Додон: Главу СИБ вызвали "на ковер" и поручили организовать слежку за социалистами

Глава Службы информации и безопасности был вызван "на ковёр" и получил указание организовать слежку за социалистами. Об этом председатель ПСРМ Игорь Додон заявил в рамках передачи на частном телеканале, отказавшись раскрыть детали, передает aif.md.

"Если такие люди позволяют себе вести себя так сейчас, когда у них всего 15 мандатов, то что будет, если они возьмут большинство?, – сказал бывший глава государства. - Это очень опасно для страны. "Фейсы” другие, а замашки – те же. Если Майя Санду возьмёт большинство на парламентских выборах, её очень быстро ждёт та же участь, что и Владимира Зеленского".

Додон также отметил, что в его бытность президентом он себе подобного никогда не позволял, а политические дела, наоборот, закрывались. Он призвал правых не создавать себе идолов, отметив, что их ждёт такое же разочарование, как и в случае многочисленных альянсов "За европейскую интеграцию", вот только наступит оно куда быстрее.