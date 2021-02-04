Осторожно, вам звонят мошенники: в Молдове участились кражи денег с банковских карт

В Молдове участились случаи мошенничества с банковскими картами. Через различные приложения от имени Нацбанка рассылают ложные сообщения с просьбой предоставить конфиденциальные данные.

Один из пострадавших рассказал, что сообщил по телефону собеседнику, который представился как работник коммерческого банка, сведения о карте и в результате лишился семи тысяч леев: "Он предложил мне установить двойной пароль. Я согласился. В результате деньги с моей карточки были переведены на другую, выпущенную также в Молдове".

Кто-то проявил бдительность и даже записал телефонный разговор: - Вы продиктовали неправильный номер. - Если вы его знаете, зачем меня спрашиваете? - Мы сказали первые восемь цифр карты, нужно чтобы вы подтвердили остальные.

В коммерческих банках обращают внимание на то, что их сотрудники не звонят через приложения: "Обращаясь к клиенту по телефону, работник банка никогда не попросит номер карты и не спросит его имя и фамилию", - также предупреждает представительница коммерческого банка Валентина Андроник.

Нацбанк предупреждает: в случае подозрений, необходимо прервать звонок, позвонить по указанному на обороте карты номеру и проинформировать об этом банк, который ее выдал.