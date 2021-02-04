«Диаспора ПРОГОЛОСОВАЛА, и диаспора ЗАБЫТА. Речь идет о поведении политиков и отношении парламентариев к нашему народу за рубежом». Об этом заявил лидер инициативной группы по созданию Партии Народная Власть, Руслан Кодряну, передает ТРИБУНА.

Политик заявил, что в нашей стране нет политической партии, которая не говорила бы об онлайн-голосовании или голосовании по почте для диаспоры. Но до сих пор ничего не сделано.

«Все говорят о досрочных выборах, но абсолютно никто не выступил с инициативой, чтобы наши люди, работающие за границей, больше не стояли в очереди в разгар пандемии, не должны были проходить тысячи километров, чтобы отдать свой голос. Давайте подумаем о таких людях, как моя мама, которая много лет работает за границей и из-за ограничений не попала на участок в последнем туре выборов», – заявил Кодряну в Facebook.

При этом он обратился к политикам: «Давайте не будем ждать даты выборов и предпримем необходимые шаги СЕЙЧАС. Пока ЦИК не введет дистанционное голосование, вы можете, по крайней мере, сейчас внести простые технические изменения, которые обеспечат права каждого гражданина за границей – ДВА дня голосования!».

Кристина Гурез