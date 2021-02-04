В чем истинная цель Майи Санду

Сегодня в РМ - борьба за сохранение государства от поглощения Румынией.

Так считает журналист Сергей Ткач.

По его словам, после того как Майя Санду сформировала новый состав Высшего совета безопасности и внесла изменения в критерии членства в нем чиновников, в обществе разгорелись дискуссии.

– Действительно, эффективность работы структуры определяется составом включенных в нее руководителей ведомств и должностных лиц, которые могут обеспечить достижение целей в силу имеющихся полномочий. ВСБ является консультативным органом, и он не обладает механизмом реализации решений, уточняют юристы. Но Майя Санду пошла иным путем, словно преследуя другую и неявную цель, – пишет Ткач на портал «Междуречье».

По словам журналиста, Санду интересует не эффективность, например, в борьбе с коррупцией, а создание некого пропагандистского органа или рупора нужных идей.

– В ВСБ были включены соратники Майи Санду по партии и «братья по оружию». А советником в области безопасности была назначена директор НПО, занимавшаяся проблемами торговли людьми. Поскольку многие из окружения Майи Санду, да и она сама – энпэошники со стажем, которые жили и живут на иностранные гранты, оппоненты президента даже предложили назначить «генсеком ВСБ старика Сороса».

Другое направление критики – наличие у самой Майи Санду и членов ВСБ второго, румынского гражданства. Как заметил израильский эксперт в области безопасности Яков Кедми, Молдова первая в мире страна, где президентом, верховным главнокомандующим, стал человек с двойным гражданством. Профи очевидно, что с точки зрения безопасности это не какой-то там пустяк – а невероятная угроза, так как неясно в интересах какой страны действует сейчас президент Молдовы. Кишинева или Бухареста? – отметил Ткач.

Он считает, что проблема усугубляется тем, что вопрос объединения Молдовы и Румынии существует с момента создания РМ, и тогда ставился вопрос об объединении двух государств.

– Как рассказывал Ион Петреску, доктор военных наук, руководитель пресс-службы Министерства национальной обороны Румынии, а также директор медиахолдинга Минобороны, в 1991 году Мирча Снегур предложил Иону Илиеску осуществить объединение. Он должен был стать впоследствии вице-президентом Румынии, но данное предложение было отклонено.

Петреску утверждает, что «по просьбе Михаила Горбачева, президент Франции Франсуа Миттеран попросил румынского президента не допустить оплошностей. Так было остановлено объединение Бессарабии с Матерью Родиной». Но, возможно, Илиеску руководствовался иными соображениями. Он понимал, что объединение станет прологом большой европейской войны, - рассказал Ткач.

Он добавил, что в политических же кругах вспоминают Хельсинкский заключительный акт 1975 года.

– И говорят, что «что изменение границ в Европе может осуществляться только через политические решения, выработанные на переговорах». Ярый сторонник «унири» бывший президент Румынии Траян Бэсеску делает прогноз: «Объединение не может произойти до тех пор, пока этого не захочет 50% населения Республики Молдова». Когда в Молдове число сторонников превысит 50% , считает Бэсеску, молдавскому парламенту просто-напросто нужно проголосовать за объединение. Сделать то, что произошло в 1918 году в Кишиневе, когда «Совет края» объявил о присоединении Бессарабии к Румынии.

В этом контексте важен вопрос, далеко ли тот момент, когда сторонников объединения с Румынии на молдавской земле будет более половины граждан с правом голоса? Последние опросы общественного мнения говорят, что готовы поддержать объединение от 30 до 35 процентов. Стоит иметь в виду, что около миллиона молдаван из 2,6 миллиона (по данным статистики) имеют румынское гражданство. То есть цифра до 40 процентов может быть обоснованной, - заключил Ткач.

Подготовил Михаил Генчу