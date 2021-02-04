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Интервью
Ольга Павлик. Несколько причин для того, чтобы перейти на цифровую SIM-карту
04.02.2021

Интервью с Ольгой Павлик, Business Development Director компании Moldcell о новой услуге – цифровой SIM-карте.

Ольга, здравствуйте. Когда «коммерческие» интервью не о бонусах и скидках, а о технических инновациях, то делать и читать их также интересно, как и «обычные» материалы. Так что я рад, что смогу сегодня удовлетворить свое любопытство и из первых рук узнать, что такое цифровая SIM-карта. 

Moldcell – первый в Молдове представил эту технологию. Мы выводим ее на наш рынок как технологию eSIM.

Из названия рискну предположить, что можно начинать прощаться с любимым процессом выдавливания или вырезания SIM-ки из карты при покупке номера и не думать, подойдет ли формат SIM-ки к новому аппарату?

Именно начинать. Этот сервис, в первую очередь, для тех клиентов, которые первыми пробуют все технологические новинки. Технология eSIM требует определенного уровня «железа», поэтому она стала доступной пока только на новых моделях iPhone, Samsung, Motorola, Huawei и Google.

Как технология работает на деле? Мне действительно не нужна больше «материальная» SIM-ка? Как я тогда «вставлю» номер в телефон?

В меню таких телефонов есть опция в меню: «добавьте тарифный план». Когда телефон находится в Wi-Fi зоне (в магазине, например), вам нужно отсканировать QR-код, который мы вам выдали и, считайте, eSIM уже установлен у вас на телефоне и вы можете полноценно пользоваться своим мобильным устройством со всеми преимуществами нового сервиса.

В чем они кстати? Можно, конечно, сказать, что аппарат теперь легче на вес SIM-карты и что это вклад в борьбе за экологию, но должны быть и «реальные» преимущества, которые подтолкнули к ее созданию.

Насчет экологии вы, кстати, зря иронизируете. В масштабе отрасли и мира уйти от пластиковых SIM-карт, это немалый шаг. Но, конечно, преимущества цифровой SIM-карты этим не заканчиваются.

Тогда рассказывайте…

У вас появляется новая возможность виртуально «разделить» телефон. Раньше для этого нужно было искать мобильное устройство, которое работает, одновременно, больше чем с одной SIM-картой. Или менять SIM-карты в одном аппарате, очень распространенная практика, когда вы на время приехали в Молдову из-за границы. Но это очень не удобно и не безопасно. Так вы рискуете пропустить важный звонок.

А теперь?

Теперь вы можете, например, настроить телефон так, чтобы одна линия была только для корпоративных звонков, а вторая – для личных. Ну, или, в случае, когда вы временно приехали в страну, просто «добавить» молдавский номер на свой аппарат. Причем вы еще можете определить и приоритетность линий, какая из них будет «первая», какая «вторая».

Так. Пытаюсь предугадать, какие еще кейсы могут улучшиться от замены материального пластика на виртуальную цифру?

Можно вопрос. Вы когда-нибудь теряли свой телефон за границей? Ну или разбивали его до такой степени, что SIM-карта физически приходила в негодность?

Бог миловал. Ничего приятного в такой ситуации нет…

А вот к нам, как к оператору, периодически поступают мольбы о помощи. «Наш шеф в Испании, ему срочно нужен его собственный номер телефона, а аппарат утерян. Давайте курьером, самолетом, хоть на тройке лошадей, но отправим ему SIM-карту».

Судя по всему, с сервисом eSIM «шеф» будет спасен быстрее?

Моментально, как купит новое мобильное устройство. Мы пересылаем ему QR код и телефон снова работает с «родным» номером. Кстати, это и дополнительная безопасность при краже вашей SIM-карты. А, учитывая, что к номеру вашего телефона, как правило, привязаны ваши банковские счета и другие каналы конфиденциального доступа, то безопасность eSIM – это еще одно бесспорное достоинство новой технологии.

И такой вот вопрос – почему сейчас абонет должен выбрать Moldcell? И является ли запуск цифровой сим-карты единственной инновацией за последний год деятельности компании на рынке?

Конечно же, компания Moldcell радовала своих клиентов и другими инновациями. Летом прошлого года, в период пандемии, мы запустили единственный в своем роде тарифный план E-abonament, не требующий физического подписания контракта.

Также, клиенты пользовались бесперебойной работой е-магазина, который позволял нашим абонентам покупать и заказывать услуги, не выходя из дому. И на сегодняшний день это полноценный магазин – заходите, смотрите и заказывайте последние модели с доставкой до двери в любой уголок страны.

Мы первый и единственный оператор, подписавший цели ООН. Нас также заботит то, как используются наши услуги. Наша емкая интернет платформа «Интернет без забот» (Internet Fara Grij) и недавно зарегистрированный фонд Moldcell этому подтверждение.

Таким образом, eSim и вышеперечисленные технологические новшества, и определяют нашу позицию как местного цифрого оператора связи, услуги и инновации которого, облегчают жизнь наших абонентов.

Вот, в принципе, и ответ, почему абонент должен выбрать Moldcell. И не случайно мы лидер по портабельности номеров. Нас уже сегодня выбирает большинство!

Последний вопрос, пусть он и меркантильный, цена eSIM​?

Активация бесплатно. Так что вам нужно оценить удобство eSIM сервиса для вас, а не его цену.

Павел ЗИНГАН


 
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