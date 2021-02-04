Феминистка – до первой женщины-президента в Молдове: Почему Майя Санду больше доверяет девочкам

Женщина-президент выдвинула на должность премьер-министра женщину, и возглавляемый женщиной парламент будет утверждать эту кандидатуру. Много разговоров в последнее время, да и всегда были, о том, что живут две параллельные Молдовы. Но ее непересекаемость проявляется не только в языках, но и в других категориях. Тут уж, перефразируя известные слова, скажу: «Люди в Молдове делятся на два типа».

Вот есть еще две параллельные Молдовы – мужская и женская. А к женской так долго относились, как привеску, от которого сложно отделаться, что девочки захотели реванш. Тут Молдова очень европейская.

Помните все эти разговоры, что в Молдове, такой традиционной православной стране женщину не изберут президентом? Так вот, женщина стала президентом.

(То, что Санду выиграла выборы не потому, что она женщина, а потому, что другие мужчины не дотянули по каким-то личным параметрам или спонсорским вливаниям, говорить не будем. И так ясно).

Дело в том, что сейчас идет некая незримая война между женским и мужским в Молдове. Женщина-президент выдвинула на должность премьер-министра женщину, и возглавляемый женщиной парламент будет утверждать эту кандидатуру.

Может, и не утвердит, потому что многие депутаты против. Мужчины, кстати.

Времена кухарок, которые могут управлять государством прошли, но осадок остался. Все еще хочется видеть на государственных постах реальных управленцев, с опытом, с планами развития страны. Но пока, перед нами разворачивают полевую политическую кухню.

Президент-женщина начала окружать себя соратницами, подругами, сестрами по власти. Будто боится мужчин. Нет, в окружении Санду есть, конечно, мужчины, не без них. Женщины, все-таки, заметнее. Будто, доверия к ним больше. Будто: «Ну их этих мужиков, сами стравимся, девочки».

«Девичья сила» - вещь не просто модная и назревшая в нашей стране. Пора показать, что девочки и женщины могут в Молдове все. Но именно теперь расхотелось размахивать флагом феминизма, когда видишь деяния молдавских «девочек» у руля государства.

По маршруту, который у них есть, эти девочки зарулят не туда. Сейчас собрались из НПО и по знакомству, а потом – что? Начнут везде подружек на посты предлагать, потому что им так договориться легче?

Нет, вы не подумайте, женщина во главе любого чего-то - это хорошо, но ровно до момента, когда она знает, что делает. А если не знает, то мы стоим у двери с буквой «Ж», а за дверью – туалет, и даже не кухня.

На снимке: Главная феминистка России Залина Маршенкулова

Надежда КИШИНЕВСКАЯ