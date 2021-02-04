Чебан назвал «рецепт» превращения Кишинева в европейскую столицу

В этом должны быть заинтересованы абсолютно все.

Генеральный примар Ион Чебан рассказал о том, при каком условии Кишинев станет европейской столицей. По словам Чебана, в нынешнем году примария постарается реализовать множество проектов, направленных на совершенствование инфраструктуры Кишинева. Также Чебан призвал людей к благоразумию - не стоит бесстыдно уничтожать то, что делается властями.

- Сколько бы мы ни говорили «Кишинев должен стать европейской столицей», этого не произойдет, пока мы не перестанем ломать скамейки, разбрасывать мусор, портить подземные переходы, ездить по тротуарам. «Европейская столица» начинается с каждого из нас, с нашего отношения к городу. Со своей стороны, мы, администрация, будем делать все от нас зависящее, чтобы в Кишиневе было хорошо всем, - сказал Чебан в ходе передачи Loc de dialog на Radio Moldova.

Автор: Михаил Генчу