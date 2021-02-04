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Политика
НКВД наступает! Киртоакэ заделался экспертом по российской политике
04.02.2021

Очередной перл от бывшего генпримара столицы.

Бывший генеральный примар Кишинева Дорин Киртоакэ продолжает радовать своими исключительными «аналитическими» публикациями в социальной сети Facebook.

Киртоакэ сильно переживает за судьбу российского оппозиционера Алексея Навального, который недавно получил тюремный срок. По словам униониста, «Владимир Путин возвращает Россию во времена Иосифа Сталина и НКВД». Киртоакэ опасается, что то же самое может начаться в Молдове.

Любопытно, что многие люди, подписанные на Киртоакэ, не согласны с экс-примаром и его риторикой по данной теме. Также они призывают униониста заниматься проблемами своей страны, а не предаваться демагогии, рассуждая о российской политике и других процессах, осуществляемых в России.

Автор: Михаил Генчу


 
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