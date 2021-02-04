Гаврилица уже пользуется госохраной. «Хорошим людям» - все, остальным – закон

На каком основании Гаврилице выделили государственную охрану?

Экс-советник бывшего президента Молдовы Игоря Додона, Эрнест Варданян, высказался на актуальную тему, связанную с Натальей Гаврилицей. Напомним, ранее Майя Санду выдвинула кандидатуру Гаврилицы на должность премьер-министра Молдовы. Как выяснилось, Гаврилице уже выделили государственную охрану. По словам Варданяна, происходящее является самым настоящим безобразием и нарушением любых норм.

- Наталья Гаврилица, выдвинутая на прошлой неделе Майей Санду в качестве кандидата в премьер-министры, уже пользуется государственной охраной! Спрашивается: на каком основании? Ее кандидатуру еще даже не обсуждали в парламенте, а охрана полагается только утвержденному кандидату в премьеры. Понятно, что это решение, нарушающее закон, приняла Майя Санду, в ведении которой осталась Государственная служба охраны.

Кстати, на днях она решила сократить численность сотрудников ГСО на 40%. Так вот, лицо, не утвержденное в должности премьера, не имеет права пользоваться услугами госохраны за счет бюджета. Майя Санду знает об этом? Прекрасно знает. И в этой, казалось бы, мелочи отражена вся лживая сущность «богоизбранных».

«Хорошим людям» - всё, остальным - закон.

Фальшивые дипломы об образовании, подпольные миллионы из офшоров, чёрный нал на выборах - это и многое другое уже было в Молдове целых 10 лет. И теперь они вернулись под аплодисменты Брюсселя, Берлина и Бухареста, которые будут закрывать глаза на всё, «лишь бы не пришли русские». Так уже было, - написал Варданян в своем телеграм-канале.

Сотрудники СГО охраняют не только Гаврилицу, но и её дом. Ей также предоставили автомобиль, сообщили в самой СГО

Автор: Михаил Генчу