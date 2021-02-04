Санду просит французов помочь Молдове с вакциной

Франции есть дело до молдавских проблем?

Президент Молдовы Майя Санду посетила Францию с рабочим визитом. Сейчас Санду находится в Париже, она уже провела ряд встреч с местными видными политиками.

По словам президента, она попросила помощи у французов, затронув темы, связанную с вакцинами от коронавируса.

- Я поблагодарила Францию за поддержку Республики Молдова на протяжении многих лет и выразила надежду, что эти отношения будут укрепляться. Мы обратились к французским властям с просьбой помочь нам быстрее получить доступ к вакцине от COVID-19. Министр Жан-Ив Ле Дриан заверил нас в поддержке Франции и отметил, что мы вместе будем искать решения рассматриваемых проблем. В связи с этим в марте в Кишинев прибудет исследовательская миссия для определения направлений помощи, - написала Санду в социальной сети Facebook.

Автор: Михаил Генчу